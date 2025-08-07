SHOG (SHOG) Nedir?

Shoggoth - a peer-to-peer, anonymous network for publishing and distributing open-source Machine Learning models, code repositories, research papers, and datasets. As government regulations on open-source AI research and development tighten worldwide, it has become clear that existing open-source infrastructure is vulnerable to state and corporate censorship. Driven by the need for a community platform impervious to geopolitical interference, I have spent the last several months developing Shoggoth. This distributed network operates outside traditional jurisdictional boundaries, stewardered by an anonymous volunteer collective. Shoggoth provides a portal for researchers and software developers to freely share works without fear of repercussion. The time has come to liberate AI progress from constraints both corporate and governmental.

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SHOG (SHOG) Kaynağı Resmi Websitesi

SHOG (SHOG) Token Ekonomisi

SHOG (SHOG) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SHOG tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!