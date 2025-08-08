SIFU Hakkında Daha Fazla Bilgi

Sifu Vision Fiyatı (SIFU)

Sifu Vision (SIFU) Canlı Fiyat Grafiği

$72,61
$72,61$72,61
%0,001D
Bugünkü Sifu Vision (SIFU) Fiyatı

Sifu Vision (SIFU), şu anda 72,61 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. SIFU / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Sifu Vision Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
Sifu Vision 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki SIFU / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, SIFU fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Sifu Vision (SIFU) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Sifu Vision / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Sifu Vision / USD fiyat değişimi, $ +1,6271174900.
Son 60 gün içerisinde, Sifu Vision / USD fiyat değişimi, $ -7,1310789270.
Son 90 gün içerisinde, Sifu Vision / USD fiyat değişimi, $ -8,9444838120854.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ +1,6271174900+%2,24
60 Gün$ -7,1310789270-%9,82
90 Gün$ -8,9444838120854-%10,96

Sifu Vision (SIFU) Fiyat Analizi

En güncel Sifu Vision fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 101,66
$ 101,66$ 101,66

-%0,39

Sifu Vision (SIFU) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

----

0,00
0,00 0,00

Sifu Vision (SIFU) Nedir?

Sifu serves as the native token of Sifu Vision, a project dedicated to implementing advanced treasury management strategies, exploring alpha opportunities, and engaging in seed investing to deliver tangible value to its token holders. Sifu Vision offers a quarterly redemption option to all token holders, enhancing their flexibility to capitalize on their investment growth.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Resmi Websitesi

Sifu Vision (SIFU) Token Ekonomisi

Sifu Vision (SIFU) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SIFU tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Sifu Vision (SIFU) Hakkında Diğer Sorular

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

SIFU Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SIFU / VND
1.910.732,15
1 SIFU / AUD
A$111,0933
1 SIFU / GBP
53,7314
1 SIFU / EUR
61,7185
1 SIFU / USD
$72,61
1 SIFU / MYR
RM307,8664
1 SIFU / TRY
2.954,5009
1 SIFU / JPY
¥10.673,67
1 SIFU / ARS
ARS$96.299,0125
1 SIFU / RUB
5.776,1255
1 SIFU / INR
6.368,6231
1 SIFU / IDR
Rp1.190.327,6784
1 SIFU / KRW
100.987,4402
1 SIFU / PHP
4.138,77
1 SIFU / EGP
￡E.3.524,4894
1 SIFU / BRL
R$393,5462
1 SIFU / CAD
C$99,4757
1 SIFU / BDT
8.833,0065
1 SIFU / NGN
111.194,2279
1 SIFU / UAH
3.012,5889
1 SIFU / VES
Bs9.294,08
1 SIFU / CLP
$70.359,09
1 SIFU / PKR
Rs20.592,196
1 SIFU / KZT
39.163,6557
1 SIFU / THB
฿2.348,9335
1 SIFU / TWD
NT$2.167,4085
1 SIFU / AED
د.إ266,4787
1 SIFU / CHF
Fr58,088
1 SIFU / HKD
HK$569,2624
1 SIFU / MAD
.د.م657,1205
1 SIFU / MXN
$1.351,2721
1 SIFU / PLN
265,0265
1 SIFU / RON
лв315,8535
1 SIFU / SEK
kr696,3299
1 SIFU / BGN
лв121,2587
1 SIFU / HUF
Ft24.696,8393
1 SIFU / CZK
1.523,3578
1 SIFU / KWD
د.ك22,14605
1 SIFU / ILS
249,0523