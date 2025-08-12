Silver Token Fiyatı (XAGX)
Silver Token (XAGX), şu anda 36,0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. XAGX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki XAGX / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, XAGX fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Silver Token / USD fiyat değişimi, $ -1,99351145170868.
Son 30 gün içerisinde, Silver Token / USD fiyat değişimi, $ -2,1790872000.
Son 60 gün içerisinde, Silver Token / USD fiyat değişimi, $ -0,6302088000.
Son 90 gün içerisinde, Silver Token / USD fiyat değişimi, $ +3,402004134563825.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -1,99351145170868
|-%5,24
|30 Gün
|$ -2,1790872000
|-%6,05
|60 Gün
|$ -0,6302088000
|-%1,75
|90 Gün
|$ +3,402004134563825
|+%10,44
En güncel Silver Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
-%5,24
-%3,94
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
XAGx Silver Token is a stablecoin that is indexed to silver price. It is backed by real physical silver. Developed by NEOMO Technologies & Trading LLC, it operates on the Avalanche C-Chain blockchain network. Each XAGx Silver Token is equivalent to one ounce of silver. The token price is updated in real-time based on the global market price of silver.XAGx Silver Token holders benefit from an investment backed by real physical silver. You can easily perform silver trade 24/7. The tokens offer high liquidity, low transaction fees, and 24/7 accessibility.
Silver Token (XAGX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar.
|1 XAGX / VND
₫947.340
|1 XAGX / AUD
A$55,08
|1 XAGX / GBP
￡26,64
|1 XAGX / EUR
€30,96
|1 XAGX / USD
$36
|1 XAGX / MYR
RM152,28
|1 XAGX / TRY
₺1.465,56
|1 XAGX / JPY
¥5.328
|1 XAGX / ARS
ARS$47.556
|1 XAGX / RUB
₽2.862
|1 XAGX / INR
₹3.156,84
|1 XAGX / IDR
Rp590.163,84
|1 XAGX / KRW
₩49.999,68
|1 XAGX / PHP
₱2.057,76
|1 XAGX / EGP
￡E.1.745,64
|1 XAGX / BRL
R$195,84
|1 XAGX / CAD
C$49,32
|1 XAGX / BDT
৳4.385,88
|1 XAGX / NGN
₦55.299,24
|1 XAGX / UAH
₴1.496,88
|1 XAGX / VES
Bs4.680
|1 XAGX / CLP
$34.848
|1 XAGX / PKR
Rs10.247,4
|1 XAGX / KZT
₸19.607,76
|1 XAGX / THB
฿1.167,48
|1 XAGX / TWD
NT$1.077,84
|1 XAGX / AED
د.إ132,12
|1 XAGX / CHF
Fr29,16
|1 XAGX / HKD
HK$282,24
|1 XAGX / MAD
.د.م326,16
|1 XAGX / MXN
$672,12
|1 XAGX / PLN
zł131,76
|1 XAGX / RON
лв156,6
|1 XAGX / SEK
kr346,68
|1 XAGX / BGN
лв60,48
|1 XAGX / HUF
Ft12.257,28
|1 XAGX / CZK
Kč757,8
|1 XAGX / KWD
د.ك10,98
|1 XAGX / ILS
₪122,76