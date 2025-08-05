SizeChat (SIZE) Nedir?

SizeChat is web-based, instant token-gated chat for any Solana token, allowing teams to create gated channels for all their holders, from little fish to giga whales. SizeChat offers the holders of these tokens access to channels based on their holdings, encouraging diverse and sustained engagement, while allowing token creators to offer tiered access and exclusive opportunities to their token holders.

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SizeChat (SIZE) Token Ekonomisi

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