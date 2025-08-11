SMB Hakkında Daha Fazla Bilgi

SMB Token Fiyatı (SMB)

Listelenmedi

SMB Token (SMB) Canlı Fiyat Grafiği

$0,240425
$0,240425$0,240425
+%1,201D
mexc
USD

Bugünkü SMB Token (SMB) Fiyatı

SMB Token (SMB), şu anda 0,240487 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. SMB / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

SMB Token Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,31
SMB Token 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki SMB / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, SMB fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında SMB Token (SMB) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, SMB Token / USD fiyat değişimi, $ +0,00311299.
Son 30 gün içerisinde, SMB Token / USD fiyat değişimi, $ -0,0499671383.
Son 60 gün içerisinde, SMB Token / USD fiyat değişimi, $ -0,0383814366.
Son 90 gün içerisinde, SMB Token / USD fiyat değişimi, $ -0,10594667848520734.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00311299+%1,31
30 Gün$ -0,0499671383-%20,77
60 Gün$ -0,0383814366-%15,95
90 Gün$ -0,10594667848520734-%30,58

SMB Token (SMB) Fiyat Analizi

En güncel SMB Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,236558
$ 0,236558$ 0,236558

$ 0,244583
$ 0,244583$ 0,244583

$ 0,569536
$ 0,569536$ 0,569536

+%0,01

+%1,31

+%8,69

SMB Token (SMB) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

0,00
0,00 0,00

SMB Token (SMB) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

SMB Token (SMB) Token Ekonomisi

SMB Token (SMB) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SMB tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: SMB Token (SMB) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

