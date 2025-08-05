Smoovie Phone (SP) Nedir?

$SP is a project that is building on chain options on sanko chain , a p2p token exchange , a p2p bridge and a racing mini game , found at layer3racing.com. The game is a racing game and rewards users with our in game token , the yield for the ingame token is derived from buybacks which come from a LPDfi vault . The name SP stands for smoovie phone and the logo is the iconic Nokia 3310 making the project very memeable .

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Smoovie Phone (SP) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Smoovie Phone (SP) Token Ekonomisi

Smoovie Phone (SP) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SP tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!