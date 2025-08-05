Smoovie Phone Fiyatı (SP)
Smoovie Phone (SP), şu anda 0,925938 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 38,95K USD piyasa değerine sahiptir. SP / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Smoovie Phone / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Smoovie Phone / USD fiyat değişimi, $ -0,0432845459.
Son 60 gün içerisinde, Smoovie Phone / USD fiyat değişimi, $ -0,3891872971.
Son 90 gün içerisinde, Smoovie Phone / USD fiyat değişimi, $ -8,238111244668218.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ -0,0432845459
|-%4,67
|60 Gün
|$ -0,3891872971
|-%42,03
|90 Gün
|$ -8,238111244668218
|-%89,89
En güncel Smoovie Phone fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-%8,08
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
$SP is a project that is building on chain options on sanko chain , a p2p token exchange , a p2p bridge and a racing mini game , found at layer3racing.com. The game is a racing game and rewards users with our in game token , the yield for the ingame token is derived from buybacks which come from a LPDfi vault . The name SP stands for smoovie phone and the logo is the iconic Nokia 3310 making the project very memeable .
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