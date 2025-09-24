SNAP SITE AI Fiyatı (SNAPSITE)
+%3,28
-%29,10
--
--
SNAP SITE AI (SNAPSITE) canlı fiyatı $0,00007496. SNAPSITE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00006963 ve en yüksek $ 0,00010644 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SNAPSITE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00012741, en düşük fiyatı ise $ 0,00006963 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, SNAPSITE son bir saatte +%3,28 değişim gösterdi, 24 saatte -%29,10 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki SNAP SITE AI piyasa değeri $ 74,96K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SNAPSITE arzı 999,99M olup, toplam arzı 999989301.72606. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 74,96K.
Gün içerisinde, SNAP SITE AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, SNAP SITE AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, SNAP SITE AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, SNAP SITE AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%29,10
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
SnapSite is a no-code website builder with a native Web3 layer on Solana. The solution generates pages and sections (layout, structure, and base content) with the help of AI, while also providing the user with an automatically created Solana wallet. With this wallet, the user can create a token through integration with Bonk.fun, activate a trading widget (Jupiter) directly on the website, and, if desired, publish the project on a template marketplace. In this marketplace, each sale is settled on-chain: part is paid as royalties to the creator, credited to their website wallet, and part is used to purchase and burn the $SNAPSITE token. There is also the option to keep the website private for an on-chain fee. The focus is on offering fast website generation, custom subdomains, and monetization and tokenization tools without the need for programming.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
SNAP SITE AI (SNAPSITE) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? SNAP SITE AI (SNAPSITE) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak SNAP SITE AI için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.
SNAP SITE AI fiyat tahminini hemen kontrol edin!
SNAP SITE AI (SNAPSITE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SNAPSITE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
|Tarih (UTC+8)
|Tür
|Bilgiler
|09-23 14:29:00
|Sektör Haberleri
Kripto Korku Endeksi 43'e Düştü, "Korku" Duygusu Neredeyse Bir Ayın En Yüksek Seviyesine Ulaştı
|09-23 04:32:00
|Sektör Haberleri
Altcoin piyasası momentumu devam edemiyor, "TOTAL3" son 4 günde %6,41 düşüş gösterdi, piyasa yeniden soğuyor
|09-22 16:24:00
|Sektör Haberleri
Son 1 saatte piyasa genelindeki tasfiyeler 1,037 milyar dolara ulaştı, uzun pozisyonlar 1,017 milyar dolar tutarında
|09-22 13:03:00
|Sektör Haberleri
Kripto piyasası genelinde düşüş, Bitcoin 115.000 doların altına indi, ETH, SOL, BNB hepsi %4'ün üzerinde değer kaybetti
|09-22 09:43:00
|Sektör Haberleri
Kripto piyasası zayıf salınımda, bazı güçlü çeşitler geri çekiliyor, Bitcoin $115.000'da zar zor tutuyor
|09-21 13:36:00
|Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi 79 bildiriyor, dört gün üst üste "Altcoin Sezonu" bölgesinde kalıyor
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.