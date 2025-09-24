Bugünkü canlı SNAP SITE AI fiyatı 0,00007496 USD. SNAPSITE / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. SNAPSITE fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı SNAP SITE AI fiyatı 0,00007496 USD. SNAPSITE / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. SNAPSITE fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

SNAP SITE AI Fiyatı (SNAPSITE)

1 SNAPSITE / USD Canlı Fiyatı:

-%28,701D
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır.
SNAP SITE AI (SNAPSITE) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-24 13:55:46 (UTC+8)

SNAP SITE AI (SNAPSITE) Fiyat Bilgileri (USD)

$ 0,00006963
$ 0,00010644
$ 0,00006963

$ 0,00010644

$ 0,00012741
$ 0,00006963

SNAP SITE AI (SNAPSITE) canlı fiyatı $0,00007496. SNAPSITE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00006963 ve en yüksek $ 0,00010644 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SNAPSITE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00012741, en düşük fiyatı ise $ 0,00006963 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SNAPSITE son bir saatte +%3,28 değişim gösterdi, 24 saatte -%29,10 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

SNAP SITE AI (SNAPSITE) Piyasa Bilgileri

$ 74,96K
$ 74,96K

$ 74,96K
$ 74,96K

999,99M
999,99M

999.989.301,72606
999.989.301,72606

Şu anki SNAP SITE AI piyasa değeri $ 74,96K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SNAPSITE arzı 999,99M olup, toplam arzı 999989301.72606. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 74,96K.

SNAP SITE AI (SNAPSITE) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, SNAP SITE AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, SNAP SITE AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, SNAP SITE AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, SNAP SITE AI / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%29,10
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

SNAP SITE AI (SNAPSITE) Nedir?

SnapSite is a no-code website builder with a native Web3 layer on Solana. The solution generates pages and sections (layout, structure, and base content) with the help of AI, while also providing the user with an automatically created Solana wallet. With this wallet, the user can create a token through integration with Bonk.fun, activate a trading widget (Jupiter) directly on the website, and, if desired, publish the project on a template marketplace. In this marketplace, each sale is settled on-chain: part is paid as royalties to the creator, credited to their website wallet, and part is used to purchase and burn the $SNAPSITE token. There is also the option to keep the website private for an on-chain fee. The focus is on offering fast website generation, custom subdomains, and monetization and tokenization tools without the need for programming.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

SNAP SITE AI (SNAPSITE) Kaynağı

Resmi Websitesi

SNAP SITE AI Fiyat Tahmini (USD)

SNAP SITE AI (SNAPSITE) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? SNAP SITE AI (SNAPSITE) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak SNAP SITE AI için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

SNAP SITE AI fiyat tahminini hemen kontrol edin!

SNAPSITE Varlığından Yerel Para Birimlerine

SNAP SITE AI (SNAPSITE) Token Ekonomisi

SNAP SITE AI (SNAPSITE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SNAPSITE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: SNAP SITE AI (SNAPSITE) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü SNAP SITE AI (SNAPSITE) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı SNAPSITE fiyatı, 0,00007496 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
SNAPSITE / USD güncel fiyatı nedir?
SNAPSITE / USD güncel fiyatı $ 0,00007496. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
SNAP SITE AI varlığının piyasa değeri nedir?
SNAPSITE piyasa değeri $ 74,96K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki SNAPSITE arzı nedir?
Dolaşımdaki SNAPSITE arzı, 999,99M USD.
SNAPSITE için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
SNAPSITE, ATH fiyatı olan 0,00012741 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük SNAPSITE fiyatı (ATL) nedir?
SNAPSITE, ATL fiyatı olan 0,00006963 USD değerine düştü.
SNAPSITE işlem hacmi nedir?
SNAPSITE için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
SNAPSITE bu yıl daha da yükselir mi?
SNAPSITE piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için SNAPSITE fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-24 13:55:46 (UTC+8)

