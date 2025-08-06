Snibbu the Crab (SNIBBU) Nedir?

We have taken over all 3 projects of the market memes - SNIBBU, DODO and BOBO - they're a very strong meme within the crypto industry as they're always relevant to the market price action - upwards momentum (MUMU), downwards momentum (BOBO), sideways (SNIBBU) and crazy events (DODO). We are aiming at building a very strong community across all 3 tokens and we are working with the very well established team of MUMU to weave in our narrative and provide a welcoming platform for anyone new to crypto, as well as OGs.

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Snibbu the Crab (SNIBBU) Kaynağı Resmi Websitesi

Snibbu the Crab (SNIBBU) Token Ekonomisi

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