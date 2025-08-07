YVSNX Hakkında Daha Fazla Bilgi

Bugünkü SNX yVault (YVSNX) Fiyatı

SNX yVault (YVSNX), şu anda 0,682251 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. YVSNX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

SNX yVault Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%4,15
SNX yVault 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki YVSNX / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, YVSNX fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında SNX yVault (YVSNX) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, SNX yVault / USD fiyat değişimi, $ +0,02712585.
Son 30 gün içerisinde, SNX yVault / USD fiyat değişimi, $ +0,0531004822.
Son 60 gün içerisinde, SNX yVault / USD fiyat değişimi, $ -0,0657788890.
Son 90 gün içerisinde, SNX yVault / USD fiyat değişimi, $ -0,184737659076938.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,02712585+%4,15
30 Gün$ +0,0531004822+%7,78
60 Gün$ -0,0657788890-%9,64
90 Gün$ -0,184737659076938-%21,30

SNX yVault (YVSNX) Fiyat Analizi

En güncel SNX yVault fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,651358
$ 0,651358$ 0,651358

$ 0,693915
$ 0,693915$ 0,693915

$ 6,05
$ 6,05$ 6,05

-%0,94

+%4,15

-%4,05

SNX yVault (YVSNX) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

0,00
0,00 0,00

SNX yVault (YVSNX) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

SNX yVault (YVSNX) Kaynağı

Resmi Websitesi

SNX yVault (YVSNX) Token Ekonomisi

SNX yVault (YVSNX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. YVSNX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: SNX yVault (YVSNX) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

