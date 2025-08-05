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Social Edge Fiyatı (SEDGE)

Listelenmedi

Social Edge (SEDGE) Canlı Fiyat Grafiği

$0,01690657
$0,01690657$0,01690657
+%1,401D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Social Edge (SEDGE) Fiyatı

Social Edge (SEDGE), şu anda 0,01690657 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 16,91K USD piyasa değerine sahiptir. SEDGE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Social Edge Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,41
Social Edge 24 saatlik fiyat değişimi
1,00M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Social Edge (SEDGE) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Social Edge / USD fiyat değişimi, $ +0,00023474.
Son 30 gün içerisinde, Social Edge / USD fiyat değişimi, $ +0,0069846416.
Son 60 gün içerisinde, Social Edge / USD fiyat değişimi, $ +0,0041715034.
Son 90 gün içerisinde, Social Edge / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00023474+%1,41
30 Gün$ +0,0069846416+%41,31
60 Gün$ +0,0041715034+%24,67
90 Gün$ 0--

Social Edge (SEDGE) Fiyat Analizi

En güncel Social Edge fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,01662437
$ 0,01662437$ 0,01662437

$ 0,01697925
$ 0,01697925$ 0,01697925

$ 0,856294
$ 0,856294$ 0,856294

--

+%1,41

-%4,28

Social Edge (SEDGE) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 16,91K
$ 16,91K$ 16,91K

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1,00M
1,00M 1,00M

Social Edge (SEDGE) Nedir?

Aimed at investors looking to improve their data collection and enhance their trading experience, Social Edge has build an AI-powered Browser Extension and Telegram bot to filter and assess token data and X / Twitter insights and enable investors to quickly act on gathered data. As such, our v1 product, while subject to continuous changes and additions, offers investors a tool to enhance their trading performance, providing the following functionalities: Trend Analysis: Analyzes how many 'calls' and 'supporters' a certain token associated to a hashtag or cashtag has received, and by who. Enables traders to be optimally informed before making decisions Token Analysis: Analyzes key token data, safety and provides information (i.e. Social Links) of tokens associated to used hashtags or cashtags in a respective Twitter/X post Instant Trading: Click on a used hashtag or cashtag and automatically be pointed to your favourite sniper bot in Telegram (i.e. BananaGun, Maestro)

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Social Edge (SEDGE) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Social Edge (SEDGE) Token Ekonomisi

Social Edge (SEDGE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SEDGE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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SEDGE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SEDGE / VND
444,89638955
1 SEDGE / AUD
A$0,0260361178
1 SEDGE / GBP
0,0126799275
1 SEDGE / EUR
0,0145396502
1 SEDGE / USD
$0,01690657
1 SEDGE / MYR
RM0,0715147911
1 SEDGE / TRY
0,6875902019
1 SEDGE / JPY
¥2,46835922
1 SEDGE / ARS
ARS$22,9396795045
1 SEDGE / RUB
1,3494824174
1 SEDGE / INR
1,4857493716
1 SEDGE / IDR
Rp277,1568409008
1 SEDGE / KRW
23,4162757128
1 SEDGE / PHP
0,968746461
1 SEDGE / EGP
￡E.0,8191233165
1 SEDGE / BRL
R$0,0928170693
1 SEDGE / CAD
C$0,0231620009
1 SEDGE / BDT
2,0588820946
1 SEDGE / NGN
25,7329829999
1 SEDGE / UAH
0,7053421004
1 SEDGE / VES
Bs2,13022782
1 SEDGE / CLP
$16,33174662
1 SEDGE / PKR
Rs4,7865880984
1 SEDGE / KZT
9,1287024715
1 SEDGE / THB
฿0,5465894081
1 SEDGE / TWD
NT$0,5053373773
1 SEDGE / AED
د.إ0,0620471119
1 SEDGE / CHF
Fr0,013525256
1 SEDGE / HKD
HK$0,1325475088
1 SEDGE / MAD
.د.م0,1531735242
1 SEDGE / MXN
$0,3193651073
1 SEDGE / PLN
0,0623852433
1 SEDGE / RON
лв0,0740507766
1 SEDGE / SEK
kr0,1631484005
1 SEDGE / BGN
лв0,0285721033
1 SEDGE / HUF
Ft5,827694679
1 SEDGE / CZK
0,3589264811
1 SEDGE / KWD
د.ك0,00515650385
1 SEDGE / ILS
0,0576514037