Social Swap (SST) Nedir?

Socialswap.io is a decentralized exchange based on the tron blockchain, aiming to provide fast & small fee trades due to a bigger provided liquity on the dex. The native token of the platform is $SST (Socialswap Token) and can be used for various usecases, such as the solo staking pool, various community pools (Meetup & Travel ,Merch/Beverage Rewards ) & more. Focus of the whole project is very community based on: Feedback, Meetup/Events, Livecalls & more. You can also see that factor in the 10% referral reward that you can gain. Security Audits: -Certik -Turingpoint Upcoming features very soon: -Aggregator trades -Limit order trades -$SST Solo Auto staking Pool

Social Swap (SST) Kaynağı Resmi Websitesi

Social Swap (SST) Token Ekonomisi

