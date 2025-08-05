SOL Roulette Fiyatı (ROULETTE)
SOL Roulette (ROULETTE), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 2,52K USD piyasa değerine sahiptir. ROULETTE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, SOL Roulette / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, SOL Roulette / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, SOL Roulette / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, SOL Roulette / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|-%0,70
|60 Gün
|$ 0
|-%12,58
|90 Gün
|$ 0
|--
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-%15,79
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Sol Roulette is a unique reflection token built on the Solana blockchain that integrates a jackpot mechanism into its core tokenomics. Every transaction incurs a 10% fee that is redistributed every 10 minutes – 4% is shared proportionally among all eligible holders and 6% is awarded to one randomly selected holder who holds at least 1,000,000 tokens. This system incentivizes holding by providing regular rewards while adding an element of excitement through periodic jackpot draws. The design is intended to blend deflationary mechanics with gamification to create an engaging, community-driven ecosystem.
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