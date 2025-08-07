COMPASSSOL Hakkında Daha Fazla Bilgi

Solana Compass Staked SOL Logosu

Solana Compass Staked SOL Fiyatı (COMPASSSOL)

Listelenmedi

Solana Compass Staked SOL (COMPASSSOL) Canlı Fiyat Grafiği

$188,48
$188,48$188,48
+%3,201D
USD

Bugünkü Solana Compass Staked SOL (COMPASSSOL) Fiyatı

Solana Compass Staked SOL (COMPASSSOL), şu anda 188,48 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. COMPASSSOL / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Solana Compass Staked SOL Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%3,27
Solana Compass Staked SOL 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki COMPASSSOL / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, COMPASSSOL fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Solana Compass Staked SOL (COMPASSSOL) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Solana Compass Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ +5,97.
Son 30 gün içerisinde, Solana Compass Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ +25,6661886080.
Son 60 gün içerisinde, Solana Compass Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ +24,4336613440.
Son 90 gün içerisinde, Solana Compass Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ +9,29238026379563.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +5,97+%3,27
30 Gün$ +25,6661886080+%13,62
60 Gün$ +24,4336613440+%12,96
90 Gün$ +9,29238026379563+%5,19

Solana Compass Staked SOL (COMPASSSOL) Fiyat Analizi

En güncel Solana Compass Staked SOL fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 181,82
$ 181,82$ 181,82

$ 191,21
$ 191,21$ 191,21

$ 308,97
$ 308,97$ 308,97

+%0,15

+%3,27

-%6,91

Solana Compass Staked SOL (COMPASSSOL) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

0,00
0,00 0,00

Solana Compass Staked SOL (COMPASSSOL) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Solana Compass Staked SOL (COMPASSSOL) Kaynağı

Resmi Websitesi

Solana Compass Staked SOL (COMPASSSOL) Token Ekonomisi

Solana Compass Staked SOL (COMPASSSOL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. COMPASSSOL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Solana Compass Staked SOL (COMPASSSOL) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

COMPASSSOL Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 COMPASSSOL / VND
4.959.851,2
1 COMPASSSOL / AUD
A$288,3744
1 COMPASSSOL / GBP
139,4752
1 COMPASSSOL / EUR
160,208
1 COMPASSSOL / USD
$188,48
1 COMPASSSOL / MYR
RM795,3856
1 COMPASSSOL / TRY
7.663,5968
1 COMPASSSOL / JPY
¥27.706,56
1 COMPASSSOL / ARS
ARS$250.970,544
1 COMPASSSOL / RUB
15.078,4
1 COMPASSSOL / INR
16.525,9264
1 COMPASSSOL / IDR
Rp3.089.835,5712
1 COMPASSSOL / KRW
260.690,4576
1 COMPASSSOL / PHP
10.805,5584
1 COMPASSSOL / EGP
￡E.9.129,9712
1 COMPASSSOL / BRL
R$1.027,216
1 COMPASSSOL / CAD
C$258,2176
1 COMPASSSOL / BDT
22.847,5456
1 COMPASSSOL / NGN
287.317,0272
1 COMPASSSOL / UAH
7.810,6112
1 COMPASSSOL / VES
Bs24.125,44
1 COMPASSSOL / CLP
$182.825,6
1 COMPASSSOL / PKR
Rs53.302,144
1 COMPASSSOL / KZT
100.898,9984
1 COMPASSSOL / THB
฿6.089,7888
1 COMPASSSOL / TWD
NT$5.616,704
1 COMPASSSOL / AED
د.إ691,7216
1 COMPASSSOL / CHF
Fr150,784
1 COMPASSSOL / HKD
HK$1.477,6832
1 COMPASSSOL / MAD
.د.م1.701,9744
1 COMPASSSOL / MXN
$3.505,728
1 COMPASSSOL / PLN
689,8368
1 COMPASSSOL / RON
лв819,888
1 COMPASSSOL / SEK
kr1.809,408
1 COMPASSSOL / BGN
лв314,7616
1 COMPASSSOL / HUF
Ft64.326,3392
1 COMPASSSOL / CZK
3.971,2736
1 COMPASSSOL / KWD
د.ك57,4864
1 COMPASSSOL / ILS
644,6016