Solana Ecosystem Index Fiyatı (SOLI)
Solana Ecosystem Index (SOLI), şu anda 3,48 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 435,23K USD piyasa değerine sahiptir. SOLI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Solana Ecosystem Index / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Solana Ecosystem Index / USD fiyat değişimi, $ -0,8719721160.
Son 60 gün içerisinde, Solana Ecosystem Index / USD fiyat değişimi, $ -1,5161549160.
Son 90 gün içerisinde, Solana Ecosystem Index / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ -0,8719721160
|-%25,05
|60 Gün
|$ -1,5161549160
|-%43,56
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Solana Ecosystem Index fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-%42,27
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Amun.com introduces SOLI. A cryptocurrency index of the Solana ecosystem. It delivers easy, low-cost, diversified exposure to top Solana-native projects. By using Marinade staked SOL (mSOL), the index also captures Solana’s 6% staking yield. SOLI rebalances monthly to catch trends in the ecosystem. All without touching your wallet! This Solana index is built for users that want exposure to the top Solana projects, but don’t have time to research and rebalance with the fast moving crypto trends. Learn more at https://tokens.amun.com/token/SOLI
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