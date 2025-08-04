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Solana Ecosystem Index Fiyatı (SOLI)

Listelenmedi

Solana Ecosystem Index (SOLI) Canlı Fiyat Grafiği

$3,48
$3,48$3,48
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Solana Ecosystem Index (SOLI) Fiyatı

Solana Ecosystem Index (SOLI), şu anda 3,48 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 435,23K USD piyasa değerine sahiptir. SOLI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Solana Ecosystem Index Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
Solana Ecosystem Index 24 saatlik fiyat değişimi
124,89K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Solana Ecosystem Index (SOLI) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Solana Ecosystem Index / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Solana Ecosystem Index / USD fiyat değişimi, $ -0,8719721160.
Son 60 gün içerisinde, Solana Ecosystem Index / USD fiyat değişimi, $ -1,5161549160.
Son 90 gün içerisinde, Solana Ecosystem Index / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ -0,8719721160-%25,05
60 Gün$ -1,5161549160-%43,56
90 Gün$ 0--

Solana Ecosystem Index (SOLI) Fiyat Analizi

En güncel Solana Ecosystem Index fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 15,31
$ 15,31$ 15,31

--

--

-%42,27

Solana Ecosystem Index (SOLI) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 435,23K
$ 435,23K$ 435,23K

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124,89K
124,89K 124,89K

Solana Ecosystem Index (SOLI) Nedir?

Amun.com introduces SOLI. A cryptocurrency index of the Solana ecosystem. It delivers easy, low-cost, diversified exposure to top Solana-native projects. By using Marinade staked SOL (mSOL), the index also captures Solana’s 6% staking yield. SOLI rebalances monthly to catch trends in the ecosystem. All without touching your wallet! This Solana index is built for users that want exposure to the top Solana projects, but don’t have time to research and rebalance with the fast moving crypto trends. Learn more at https://tokens.amun.com/token/SOLI

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Solana Ecosystem Index (SOLI) Kaynağı

Resmi Websitesi

Solana Ecosystem Index (SOLI) Token Ekonomisi

Solana Ecosystem Index (SOLI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SOLI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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SOLI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SOLI / VND
91.576,2
1 SOLI / AUD
A$5,3592
1 SOLI / GBP
2,61
1 SOLI / EUR
2,9928
1 SOLI / USD
$3,48
1 SOLI / MYR
RM14,7204
1 SOLI / TRY
141,5316
1 SOLI / JPY
¥511,56
1 SOLI / ARS
ARS$4.741,1172
1 SOLI / RUB
278,1216
1 SOLI / INR
305,7528
1 SOLI / IDR
Rp57.049,1712
1 SOLI / KRW
4.819,9392
1 SOLI / PHP
199,404
1 SOLI / EGP
￡E.168,606
1 SOLI / BRL
R$19,1748
1 SOLI / CAD
C$4,7676
1 SOLI / BDT
423,7944
1 SOLI / NGN
5.304,8772
1 SOLI / UAH
145,1856
1 SOLI / VES
Bs435
1 SOLI / CLP
$3.361,68
1 SOLI / PKR
Rs989,19
1 SOLI / KZT
1.879,026
1 SOLI / THB
฿112,6824
1 SOLI / TWD
NT$103,9824
1 SOLI / AED
د.إ12,7716
1 SOLI / CHF
Fr2,784
1 SOLI / HKD
HK$27,318
1 SOLI / MAD
.د.م31,5288
1 SOLI / MXN
$65,5632
1 SOLI / PLN
12,8412
1 SOLI / RON
лв15,2424
1 SOLI / SEK
kr33,6516
1 SOLI / BGN
лв5,8464
1 SOLI / HUF
Ft1.200,8088
1 SOLI / CZK
73,95
1 SOLI / KWD
د.ك1,0614
1 SOLI / ILS
11,8668