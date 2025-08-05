SOLAPE (SOLAPE) Nedir?

SOL-Ape is the Solana ecosystem’s favorite meme DEX, built for apes, by apes. Leveraging the power of the Openbook protocol, SolApe has a reputation for offering CLOB trading on a variety of SPL assets – and providing its users with a seamless interface for doing so. The $SOLAPE token offers utility via staking and yield protocols, as well as airdrop rewards for high-end holders. The apes continue to meme, experiment, and build upon the existing foundations of Solana's oldest trader community.

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SOLAPE (SOLAPE) Kaynağı Resmi Websitesi

SOLAPE (SOLAPE) Token Ekonomisi

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