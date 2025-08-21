Solar Energy (SEG) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 24 sa Düşük $ 0 24 sa Yüksek Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00190025 En Düşük Fiyat $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,50 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%1,89 Fiyat Değişimi (7 G) +%91,33

Solar Energy (SEG) canlı fiyatı --. SEG, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SEG için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00190025, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SEG son bir saatte -%0,50 değişim gösterdi, 24 saatte -%1,89 ve son 7 günde +%91,33 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Solar Energy (SEG) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00 Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 40,17K Dolaşım Arzı 0,00 Toplam Arz 1.000.000.000,0

Şu anki Solar Energy piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SEG arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 40,17K.