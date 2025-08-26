SolBook (BOOK) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,00394384 24 sa Yüksek $ 0,00455286 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,436891 En Düşük Fiyat $ 0,00230162 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,50 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%9,30 Fiyat Değişimi (7 G) -%1,79

SolBook (BOOK) canlı fiyatı $0,00400065. BOOK, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00394384 ve en yüksek $ 0,00455286 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BOOK için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,436891, en düşük fiyatı ise $ 0,00230162 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BOOK son bir saatte +%0,50 değişim gösterdi, 24 saatte -%9,30 ve son 7 günde -%1,79 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

SolBook (BOOK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00 Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 40,01K Dolaşım Arzı 0,00 Toplam Arz 10.000.000,0

Şu anki SolBook piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BOOK arzı 0,00 olup, toplam arzı 10000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 40,01K.