SolChicks Shards Logosu

SolChicks Shards Fiyatı (SHARDS)

1 SHARDS / USD Canlı Fiyatı:

$0,00018704
$0,00018704
%0,001D
SolChicks Shards (SHARDS) Canlı Fiyat Grafiği
SolChicks Shards (SHARDS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
24 sa Düşük
24 sa Yüksek

$ 0,02542051
$ 0,02542051

-%0,00

-%0,01

-%0,17

-%0,17

SolChicks Shards (SHARDS) canlı fiyatı --. SHARDS, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SHARDS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,02542051, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SHARDS son bir saatte -%0,00 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,01 ve son 7 günde -%0,17 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

SolChicks Shards (SHARDS) Piyasa Bilgileri

$ 16,91K
$ 16,91K

--
----

$ 18,70K
$ 18,70K

90,42M
90,42M

100.000.000,0
100.000.000,0

Şu anki SolChicks Shards piyasa değeri $ 16,91K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SHARDS arzı 90,42M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 18,70K.

SolChicks Shards (SHARDS) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, SolChicks Shards / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, SolChicks Shards / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, SolChicks Shards / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, SolChicks Shards / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%0,01
30 Gün$ 0-%0,69
60 Gün$ 0-%1,10
90 Gün$ 0--

SolChicks Shards (SHARDS) Nedir?

SHARDS is the utility token for SolChicks, the leading play-to-earn fantasy game on Solana

SolChicks Shards (SHARDS) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

SolChicks Shards Fiyat Tahmini (USD)

SolChicks Shards (SHARDS) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? SolChicks Shards (SHARDS) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak SolChicks Shards için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

SolChicks Shards fiyat tahminini hemen kontrol edin!

SHARDS Varlığından Yerel Para Birimlerine

SolChicks Shards (SHARDS) Token Ekonomisi

SolChicks Shards (SHARDS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SHARDS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: SolChicks Shards (SHARDS) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü SolChicks Shards (SHARDS) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı SHARDS fiyatı, 0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
SHARDS / USD güncel fiyatı nedir?
SHARDS / USD güncel fiyatı $ 0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
SolChicks Shards varlığının piyasa değeri nedir?
SHARDS piyasa değeri $ 16,91K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki SHARDS arzı nedir?
Dolaşımdaki SHARDS arzı, 90,42M USD.
SHARDS için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
SHARDS, ATH fiyatı olan 0,02542051 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük SHARDS fiyatı (ATL) nedir?
SHARDS, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
SHARDS işlem hacmi nedir?
SHARDS için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
SHARDS bu yıl daha da yükselir mi?
SHARDS piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için SHARDS fiyat tahminine göz atın.
