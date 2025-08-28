SolChicks Shards (SHARDS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 24 sa Düşük $ 0 24 sa Yüksek Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,02542051 En Düşük Fiyat $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,00 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,01 Fiyat Değişimi (7 G) -%0,17

SolChicks Shards (SHARDS) canlı fiyatı --. SHARDS, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SHARDS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,02542051, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SHARDS son bir saatte -%0,00 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,01 ve son 7 günde -%0,17 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

SolChicks Shards (SHARDS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 16,91K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 18,70K Dolaşım Arzı 90,42M Toplam Arz 100.000.000,0

