Soley (SOLEY) Nedir?

Soley ($SOLEY) is a meme token on the Solana blockchain representing the spirit of bullish momentum across the ecosystem. Inspired by the imagery of a charging bull, $SOLEY embodies a community-driven movement to "Make Sol Bullish Again." The project was launched with no presale, no team allocation, and no promises of utility—just pure meme culture and viral community energy. $SOLEY’s goal is to unite Solana users through humor, symbolism, and collective speculation, encouraging engagement through memes, charts, and community content.

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Soley (SOLEY) Kaynağı Resmi Websitesi

Soley (SOLEY) Token Ekonomisi

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