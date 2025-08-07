Solmedia (MEDIA) Nedir?

Solmedia is the first decentralized content sharing platform on Solana. Integrating both Solana and Filecoin on-chain IPFS technology, Solmedia ensures a secure video streaming experience for content creators and consumers across Web 3.0.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Solmedia (MEDIA) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Solmedia (MEDIA) Token Ekonomisi

Solmedia (MEDIA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MEDIA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!