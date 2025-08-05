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Solpad Finance Fiyatı (SOLPAD)

Listelenmedi

Solpad Finance (SOLPAD) Canlı Fiyat Grafiği

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+53.60%1D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Solpad Finance (SOLPAD) Fiyatı

Solpad Finance (SOLPAD), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0.00 USD piyasa değerine sahiptir. SOLPAD / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Solpad Finance Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+52.64%
Solpad Finance 24 saatlik fiyat değişimi
0.00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Solpad Finance (SOLPAD) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Solpad Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Solpad Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Solpad Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Solpad Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+52.64%
30 Gün$ 0-2.64%
60 Gün$ 0-92.18%
90 Gün$ 0--

Solpad Finance (SOLPAD) Fiyat Analizi

En güncel Solpad Finance fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03563581
$ 0.03563581$ 0.03563581

-0.32%

+52.64%

+38.87%

Solpad Finance (SOLPAD) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

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Solpad Finance (SOLPAD) Nedir?

SOLPAD is the first Multichain IDO platform for Solana. Enabling projects to raise capital on a decentralized platform, based on Solana.

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Solpad Finance (SOLPAD) Kaynağı

Resmi Websitesi

Solpad Finance (SOLPAD) Token Ekonomisi

Solpad Finance (SOLPAD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SOLPAD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

SOLPAD Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SOLPAD / VND
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1 SOLPAD / AUD
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1 SOLPAD / GBP
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1 SOLPAD / EUR
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1 SOLPAD / MYR
RM--
1 SOLPAD / TRY
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1 SOLPAD / JPY
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1 SOLPAD / ARS
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1 SOLPAD / RUB
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1 SOLPAD / INR
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1 SOLPAD / KRW
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1 SOLPAD / BRL
R$--
1 SOLPAD / CAD
C$--
1 SOLPAD / BDT
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1 SOLPAD / NGN
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1 SOLPAD / UAH
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1 SOLPAD / VES
Bs--
1 SOLPAD / CLP
$--
1 SOLPAD / PKR
Rs--
1 SOLPAD / KZT
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1 SOLPAD / THB
฿--
1 SOLPAD / TWD
NT$--
1 SOLPAD / AED
د.إ--
1 SOLPAD / CHF
Fr--
1 SOLPAD / HKD
HK$--
1 SOLPAD / MAD
.د.م--
1 SOLPAD / MXN
$--
1 SOLPAD / PLN
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1 SOLPAD / RON
лв--
1 SOLPAD / SEK
kr--
1 SOLPAD / BGN
лв--
1 SOLPAD / HUF
Ft--
1 SOLPAD / CZK
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1 SOLPAD / KWD
د.ك--
1 SOLPAD / ILS
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