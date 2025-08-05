Sonata Network (SONA) Nedir?

Sonata Network is building a powerful, inclusive presale platform that empowers users to engage in new projects without limitations in a decentralized manner. As a trailblazer in the "niche liquidity" sphere, Sonata introduces groundbreaking concepts such as ALRs (Alternative Liquidity Rounds) to enhance trading experiences and lower the barriers of entry within web3.

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Sonata Network (SONA) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Sonata Network (SONA) Token Ekonomisi

Sonata Network (SONA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SONA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!