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Sophie Klein Fiyatı (KLEIN)

Listelenmedi

Sophie Klein (KLEIN) Canlı Fiyat Grafiği

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mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Sophie Klein (KLEIN) Fiyatı

Sophie Klein (KLEIN), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 6,59K USD piyasa değerine sahiptir. KLEIN / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Sophie Klein Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
Sophie Klein 24 saatlik fiyat değişimi
998,99M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Sophie Klein (KLEIN) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Sophie Klein / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Sophie Klein / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Sophie Klein / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Sophie Klein / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ 0+%0,27
60 Gün$ 0-%4,73
90 Gün$ 0--

Sophie Klein (KLEIN) Fiyat Analizi

En güncel Sophie Klein fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

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-%9,77

Sophie Klein (KLEIN) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 6,59K
$ 6,59K$ 6,59K

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998,99M
998,99M 998,99M

Sophie Klein (KLEIN) Nedir?

$KLEIN is an innovative digital platform that combines artificial intelligence with decentralized blockchain technology to redefine the way users interact with NFTs. By leveraging proprietary AI models and smart contracts, $KLEIN enables the creation of dynamic, adaptive NFTs that can evolve based on user interaction, preferences, and even external influences. This project aims to blur the lines between virtual and physical experiences, giving users an unprecedented level of personalization in the digital asset space.

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Sophie Klein (KLEIN) Kaynağı

Resmi Websitesi

Sophie Klein (KLEIN) Token Ekonomisi

Sophie Klein (KLEIN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. KLEIN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

KLEIN Varlığından Yerel Para Birimlerine

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1 KLEIN / GBP
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1 KLEIN / TWD
NT$--
1 KLEIN / AED
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HK$--
1 KLEIN / MAD
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1 KLEIN / RON
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