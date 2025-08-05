SORA Synthetic USD (XSTUSD) Nedir?

XSTUSD is an algorithmic stablecoin from the SORA (XOR) network. XST is a synthetic asset backed by a variable amount of XOR and pegged to a target index (e.g., a currency). XOR is minted/deminted to always guarantee the value of the pegged index. The first index implemented is linked to the value of DAI and is called XSTUSD.

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SORA Synthetic USD (XSTUSD) Kaynağı Resmi Websitesi

SORA Synthetic USD (XSTUSD) Token Ekonomisi

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