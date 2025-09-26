Soroosh Smart Ecosystem (SSE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00032939 $ 0,00032939 $ 0,00032939 24 sa Düşük $ 0,00036141 $ 0,00036141 $ 0,00036141 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00032939$ 0,00032939 $ 0,00032939 24 sa Yüksek $ 0,00036141$ 0,00036141 $ 0,00036141 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,067269$ 0,067269 $ 0,067269 En Düşük Fiyat $ 0,00025987$ 0,00025987 $ 0,00025987 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,27 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%8,39 Fiyat Değişimi (7 G) -%8,08 Fiyat Değişimi (7 G) -%8,08

Soroosh Smart Ecosystem (SSE) canlı fiyatı $0,00033099. SSE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00032939 ve en yüksek $ 0,00036141 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SSE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,067269, en düşük fiyatı ise $ 0,00025987 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SSE son bir saatte +%0,27 değişim gösterdi, 24 saatte -%8,39 ve son 7 günde -%8,08 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Soroosh Smart Ecosystem (SSE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,99M$ 1,99M $ 1,99M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 6.000.000.000,0 6.000.000.000,0 6.000.000.000,0

Şu anki Soroosh Smart Ecosystem piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SSE arzı 0,00 olup, toplam arzı 6000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,99M.