Soulbucks (SBX) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00791712$ 0,00791712 $ 0,00791712 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,00 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%9,07 Fiyat Değişimi (7 G) -%9,11 Fiyat Değişimi (7 G) -%9,11

Soulbucks (SBX) canlı fiyatı --. SBX, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SBX için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00791712, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SBX son bir saatte +%0,00 değişim gösterdi, 24 saatte -%9,07 ve son 7 günde -%9,11 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Soulbucks (SBX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 12,84K$ 12,84K $ 12,84K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 99,99K$ 99,99K $ 99,99K Dolaşım Arzı 128,41M 128,41M 128,41M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Soulbucks piyasa değeri $ 12,84K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SBX arzı 128,41M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 99,99K.