SoundLinX Fiyatı (SDLX)
SoundLinX (SDLX), şu anda 0.01950836 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0.00 USD piyasa değerine sahiptir. SDLX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, SoundLinX / USD fiyat değişimi, $ -0.00037897513398183.
Son 30 gün içerisinde, SoundLinX / USD fiyat değişimi, $ +0.0097340805.
Son 60 gün içerisinde, SoundLinX / USD fiyat değişimi, $ +0.0052244343.
Son 90 gün içerisinde, SoundLinX / USD fiyat değişimi, $ +0.002966529204231684.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.00037897513398183
|-1.90%
|30 Gün
|$ +0.0097340805
|+49.90%
|60 Gün
|$ +0.0052244343
|+26.78%
|90 Gün
|$ +0.002966529204231684
|+17.93%
En güncel SoundLinX fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.83%
-1.90%
+1.03%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Technology at SoundLinX Data-Over-Sound Technology Soundlinx harnesses the power of data-over-sound technology, a cutting-edge method of transmitting data using sound waves. This technique involves encoding data into sound and then decoding it at the receiving end, utilizing the built-in speakers and microphones of devices. It's a secure, efficient, and universally accessible way of data transfer, offering real-time communication. Integration with Ethereum Blockchain We take this a step further by integrating with the Ethereum blockchain. Each sound transaction is recorded on this decentralized ledger, providing an immutable and transparent record. Ethereum's smart contracts automate processes, enabling actions or rewards based on the data received. Sound Recognition Methods in Soundlinx Soundlinx's sound recognition operates in two innovative ways: 1. Cross-Referencing with Library: Soundlinx compares a snippet of sound against a secure library. It analyzes various audio characteristics to accurately identify the song or sound. 2. Unique Audio Markers: Soundlinx can detect unique, inaudible markers embedded within media files. These markers are unique to each file, offering precise identification, recognizing the special container inside the broadband waves with exact data of the transaction ( MP4file). How does the token system benefit users? Tokens serve as a currency within the platform, allowing users to upload snippets and earn rewards, fostering a vibrant, participatory music community. We also planing to develop second layer of ETH network , L2 (SDLX)will allow us to increase number of transactions and brings developers , who can create a side chaines by using SoundLinx SDK.
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|1 SDLX / VND
₫513.3624934
|1 SDLX / AUD
A$0.0300428744
|1 SDLX / GBP
￡0.01463127
|1 SDLX / EUR
€0.0167771896
|1 SDLX / USD
$0.01950836
|1 SDLX / MYR
RM0.0823252792
|1 SDLX / TRY
₺0.7932099176
|1 SDLX / JPY
¥2.86772892
|1 SDLX / ARS
ARS$26.1154513648
|1 SDLX / RUB
₽1.5659360572
|1 SDLX / INR
₹1.7102979212
|1 SDLX / IDR
Rp319.8091291584
|1 SDLX / KRW
₩27.1326172552
|1 SDLX / PHP
₱1.1215356164
|1 SDLX / EGP
￡E.0.9443997076
|1 SDLX / BRL
R$0.10729598
|1 SDLX / CAD
C$0.0267264532
|1 SDLX / BDT
৳2.379044502
|1 SDLX / NGN
₦29.829257858
|1 SDLX / UAH
₴0.813498612
|1 SDLX / VES
Bs2.45805336
|1 SDLX / CLP
$18.84507576
|1 SDLX / PKR
Rs5.5263282208
|1 SDLX / KZT
₸10.4939370112
|1 SDLX / THB
฿0.6314856132
|1 SDLX / TWD
NT$0.584275382
|1 SDLX / AED
د.إ0.0715956812
|1 SDLX / CHF
Fr0.015606688
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HK$0.1529455424
|1 SDLX / MAD
.د.م0.177526076
|1 SDLX / MXN
$0.3651964992
|1 SDLX / PLN
zł0.0719858484
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лв0.0854466168
|1 SDLX / SEK
kr0.1884507576
|1 SDLX / BGN
лв0.0327740448
|1 SDLX / HUF
Ft6.7083397532
|1 SDLX / CZK
Kč0.413577232
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د.ك0.0059500498
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