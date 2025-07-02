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SP500 xStock Fiyatı (SPYX)

SP500 xStock (SPYX) Canlı Fiyat Grafiği

$633,14
$633,14$633,14
+%1,101D
USD

Bugünkü SP500 xStock (SPYX) Fiyatı

SP500 xStock (SPYX), şu anda 636,3 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 636,42K USD piyasa değerine sahiptir. SPYX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

SP500 xStock Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,74
SP500 xStock 24 saatlik fiyat değişimi
1,00K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında SP500 xStock (SPYX) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, SP500 xStock / USD fiyat değişimi, $ +10,88.
Son 30 gün içerisinde, SP500 xStock / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, SP500 xStock / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, SP500 xStock / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +10,88+%1,74
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

SP500 xStock (SPYX) Fiyat Analizi

En güncel SP500 xStock fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 615,46
$ 615,46$ 615,46

$ 654,81
$ 654,81$ 654,81

$ 654,81
$ 654,81$ 654,81

+%0,21

+%1,74

--

SP500 xStock (SPYX) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 636,42K
$ 636,42K$ 636,42K

--
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1,00K
1,00K 1,00K

SP500 xStock (SPYX) Nedir?

For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that. xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock. xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

SP500 xStock (SPYX) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

SP500 xStock (SPYX) Token Ekonomisi

SP500 xStock (SPYX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SPYX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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SPYX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SPYX / VND
16.744.234,5
1 SPYX / AUD
A$967,176
1 SPYX / GBP
458,136
1 SPYX / EUR
534,492
1 SPYX / USD
$636,3
1 SPYX / MYR
RM2.685,186
1 SPYX / TRY
25.324,74
1 SPYX / JPY
¥91.627,2
1 SPYX / RUB
50.153,166
1 SPYX / INR
54.518,184
1 SPYX / IDR
Rp10.262.901,789
1 SPYX / KRW
864.534,447
1 SPYX / PHP
35.849,142
1 SPYX / EGP
￡E.31.388,679
1 SPYX / BRL
R$3.480,561
1 SPYX / CAD
C$865,368
1 SPYX / BDT
78.105,825
1 SPYX / NGN
975.918,762
1 SPYX / UAH
26.629,155
1 SPYX / VES
Bs68.720,4
1 SPYX / PKR
Rs180.607,392
1 SPYX / KZT
330.373,323
1 SPYX / THB
฿20.628,846
1 SPYX / TWD
NT$18.471,789
1 SPYX / AED
د.إ2.335,221
1 SPYX / CHF
Fr502,677
1 SPYX / HKD
HK$4.988,592
1 SPYX / MAD
.د.م5.707,611
1 SPYX / MXN
$11.917,899
1 SPYX / PLN
2.290,68