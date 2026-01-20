Bugünkü Space Token Fiyatı

Bugünkü Space Token (SPACE) fiyatı $ 0.00200557 olup, son 24 saatte % 0.65 değişim gösterdi. Mevcut SPACE / USD dönüşüm oranı SPACE başına $ 0.00200557 şeklindedir.

Space Token, şu anda piyasa değeri açısından $ 184,976 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 92.03M SPACE şeklindedir. Son 24 saat içinde SPACE, $ 0.00198854 (en düşük) ile $ 0.00203017 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0.094492 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0.0017185 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SPACE, son bir saatte -0.28% ve son 7 günde -8.48% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Space Token (SPACE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 184.98K$ 184.98K $ 184.98K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 648.18K$ 648.18K $ 648.18K Dolaşım Arzı 92.03M 92.03M 92.03M Toplam Arz 322,485,164.5166499 322,485,164.5166499 322,485,164.5166499

