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Spatial Computing Fiyatı (CMPT)

Listelenmedi

Spatial Computing (CMPT) Canlı Fiyat Grafiği

$0,352133
$0,352133$0,352133
+%1,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Spatial Computing (CMPT) Fiyatı

Spatial Computing (CMPT), şu anda 0,352133 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. CMPT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Spatial Computing Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,07
Spatial Computing 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Spatial Computing (CMPT) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Spatial Computing / USD fiyat değişimi, $ +0,00373468.
Son 30 gün içerisinde, Spatial Computing / USD fiyat değişimi, $ +0,0245395149.
Son 60 gün içerisinde, Spatial Computing / USD fiyat değişimi, $ -0,0120590410.
Son 90 gün içerisinde, Spatial Computing / USD fiyat değişimi, $ +0,037229514388388.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00373468+%1,07
30 Gün$ +0,0245395149+%6,97
60 Gün$ -0,0120590410-%3,42
90 Gün$ +0,037229514388388+%11,82

Spatial Computing (CMPT) Fiyat Analizi

En güncel Spatial Computing fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,345189
$ 0,345189$ 0,345189

$ 0,353073
$ 0,353073$ 0,353073

$ 27,26
$ 27,26$ 27,26

--

+%1,07

-%3,85

Spatial Computing (CMPT) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
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0,00
0,00 0,00

Spatial Computing (CMPT) Nedir?

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Spatial Computing (CMPT) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Spatial Computing (CMPT) Token Ekonomisi

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CMPT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 CMPT / VND
9.266,379895
1 CMPT / AUD
A$0,53876349
1 CMPT / GBP
0,26057842
1 CMPT / EUR
0,29931305
1 CMPT / USD
$0,352133
1 CMPT / MYR
RM1,48600126
1 CMPT / TRY
14,31420645
1 CMPT / JPY
¥51,763551
1 CMPT / ARS
ARS$469,50949289
1 CMPT / RUB
28,17064
1 CMPT / INR
30,88910676
1 CMPT / IDR
Rp5.772,67120752
1 CMPT / KRW
487,71829032
1 CMPT / PHP
20,17369957
1 CMPT / EGP
￡E.17,06084385
1 CMPT / BRL
R$1,92264618
1 CMPT / CAD
C$0,48242221
1 CMPT / BDT
42,85106477
1 CMPT / NGN
538,42896365
1 CMPT / UAH
14,6487328
1 CMPT / VES
Bs44,368758
1 CMPT / CLP
$343,329675
1 CMPT / PKR
Rs99,49870048
1 CMPT / KZT
189,21514622
1 CMPT / THB
฿11,38798122
1 CMPT / TWD
NT$10,53229803
1 CMPT / AED
د.إ1,29232811
1 CMPT / CHF
Fr0,2817064
1 CMPT / HKD
HK$2,76072272
1 CMPT / MAD
.د.م3,19736764
1 CMPT / MXN
$6,55671646
1 CMPT / PLN
1,28880678
1 CMPT / RON
лв1,53177855
1 CMPT / SEK
kr3,38399813
1 CMPT / BGN
лв0,59158344
1 CMPT / HUF
Ft120,30271812
1 CMPT / CZK
7,42296364
1 CMPT / KWD
د.ك0,107400565
1 CMPT / ILS
1,20429486