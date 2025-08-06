SPDR Gold Shares Defichain Fiyatı (DGLD)
SPDR Gold Shares Defichain (DGLD), şu anda 20,11 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. DGLD / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, SPDR Gold Shares Defichain / USD fiyat değişimi, $ 0,0.
Son 30 gün içerisinde, SPDR Gold Shares Defichain / USD fiyat değişimi, $ 0,0000000000.
Son 60 gün içerisinde, SPDR Gold Shares Defichain / USD fiyat değişimi, $ -1,4043054320.
Son 90 gün içerisinde, SPDR Gold Shares Defichain / USD fiyat değişimi, $ +6,423330436024446.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0,0
|%0,00
|30 Gün
|$ 0,0000000000
|%0,00
|60 Gün
|$ -1,4043054320
|-%6,98
|90 Gün
|$ +6,423330436024446
|+%46,93
En güncel SPDR Gold Shares Defichain fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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|1 DGLD / PHP
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|1 DGLD / AED
د.إ73,8037
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.د.م183,001
|1 DGLD / MXN
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