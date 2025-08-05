SpinDash (SPINDASH) Nedir?

SpinDash was first introduced on Sonic's Degen Express launcher through a stealth launch. We are the first ever Decentralize Prediction Market on Sonic chain. We also offer a product called sonic333 which is basically an ODTE options mini-game. Players can choose if a token goes up or down in 3 minutes and 33 seconds. All bets are resolved through an LLM (AI). We aim to make a project that is truly decentralized, from tokenomics to our actual products.

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SpinDash (SPINDASH) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

SpinDash (SPINDASH) Token Ekonomisi

SpinDash (SPINDASH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SPINDASH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!