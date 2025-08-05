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SpiralDAO Coil Fiyatı (COIL)

Listelenmedi

SpiralDAO Coil (COIL) Canlı Fiyat Grafiği

$0,389287
$0,389287$0,389287
-%3,901D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü SpiralDAO Coil (COIL) Fiyatı

SpiralDAO Coil (COIL), şu anda 0,389287 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. COIL / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

SpiralDAO Coil Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%3,90
SpiralDAO Coil 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında SpiralDAO Coil (COIL) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, SpiralDAO Coil / USD fiyat değişimi, $ -0,0158125005296066.
Son 30 gün içerisinde, SpiralDAO Coil / USD fiyat değişimi, $ -0,0167823182.
Son 60 gün içerisinde, SpiralDAO Coil / USD fiyat değişimi, $ -0,0086464146.
Son 90 gün içerisinde, SpiralDAO Coil / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0158125005296066-%3,90
30 Gün$ -0,0167823182-%4,31
60 Gün$ -0,0086464146-%2,22
90 Gün$ 0--

SpiralDAO Coil (COIL) Fiyat Analizi

En güncel SpiralDAO Coil fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,389287
$ 0,389287$ 0,389287

$ 0,405099
$ 0,405099$ 0,405099

$ 3,09
$ 3,09$ 3,09

--

-%3,90

+%2,24

SpiralDAO Coil (COIL) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

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0,00
0,00 0,00

SpiralDAO Coil (COIL) Nedir?

Spiral DAO is a Decentralized Autonomous Organization (DAO) dedicated to acquiring the most relevant and important DeFi governance tokens within a single community-controlled DAO Treasury. Similarly to yield aggregators (such as Yearn, Beefy, and Harvest), Spiral DAO aggregates liquidity, but instead of continuously selling reward tokens from third-party protocols, Spiral DAO redirects and secures them within the DAO, thus reducing the selling pressure and circulating supply of tokens of the protocols it supports. Spiral DAO distributes native COIL reward tokens to its users, providing an additional yield boost and incentive for Liquidity Providers (LPs) to pool their liquidity and contribute their yield within the Spiral DAO treasury.

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SpiralDAO Coil (COIL) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

SpiralDAO Coil (COIL) Token Ekonomisi

SpiralDAO Coil (COIL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. COIL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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COIL Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 COIL / VND
10.244,087405
1 COIL / AUD
A$0,59950198
1 COIL / GBP
0,29196525
1 COIL / EUR
0,33478682
1 COIL / USD
$0,389287
1 COIL / MYR
RM1,64668401
1 COIL / TRY
15,82840942
1 COIL / JPY
¥56,835902
1 COIL / ARS
ARS$528,20406595
1 COIL / RUB
31,04563825
1 COIL / INR
34,21054156
1 COIL / IDR
Rp6.381,75307728
1 COIL / KRW
539,17806648
1 COIL / PHP
22,3061451
1 COIL / EGP
￡E.18,86095515
1 COIL / BRL
R$2,13718563
1 COIL / CAD
C$0,53332319
1 COIL / BDT
47,46187104
1 COIL / NGN
592,52206409
1 COIL / UAH
16,26051799
1 COIL / VES
Bs49,050162
1 COIL / CLP
$376,051242
1 COIL / PKR
Rs110,43293616
1 COIL / KZT
210,42519498
1 COIL / THB
฿12,58954158
1 COIL / TWD
NT$11,64746704
1 COIL / AED
د.إ1,42868329
1 COIL / CHF
Fr0,3114296
1 COIL / HKD
HK$3,05201008
1 COIL / MAD
.د.م3,53083309
1 COIL / MXN
$7,3575243
1 COIL / PLN
1,43646903
1 COIL / RON
лв1,70507706
1 COIL / SEK
kr3,76051242
1 COIL / BGN
лв0,65789503
1 COIL / HUF
Ft134,28065778
1 COIL / CZK
8,27234875
1 COIL / KWD
د.ك0,118732535
1 COIL / ILS
1,32746867