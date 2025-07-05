Splash Token Fiyatı (SPLASH)
Splash Token (SPLASH), şu anda 0,00044675 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 413,24K USD piyasa değerine sahiptir. SPLASH / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Splash Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Splash Token / USD fiyat değişimi, $ -0,0001887160.
Son 60 gün içerisinde, Splash Token / USD fiyat değişimi, $ -0,0002151339.
Son 90 gün içerisinde, Splash Token / USD fiyat değişimi, $ -0,0006300339189477753.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%10,04
|30 Gün
|$ -0,0001887160
|-%42,24
|60 Gün
|$ -0,0002151339
|-%48,15
|90 Gün
|$ -0,0006300339189477753
|-%58,51
En güncel Splash Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-%10,04
-%18,51
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
$SPLASH is a tap-to-earn gaming token on TON (The Open Network), developed by P00LS Games, a Web3 gaming publisher on Telegram. It is designed to reward players for in-game engagement, referrals, and ecosystem participation. Players earn $SPLASH through gameplay and can stake their tokens for additional rewards, increasing their airdrop multipliers and potential future earnings. The token is distributed through a structured airdrop system spanning four phases over six months, with staking and liquidity incentives driving long-term value. $SPLASH also integrates farming on STON.fi, allowing users to provide liquidity and earn rewards. As the primary token for casual gaming within P00LS Games, it will serve as a foundational asset for future gaming tokens and reward mechanisms. $SPLASH is tradable on decentralized and centralized exchanges (as of 3/7), with STON.fi and MEXC being the first official trading venues. The project emphasizes fair distribution, transparency, and sustainable token utility within the broader P00LS Games ecosystem.
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|1 SPLASH / VND
₫11,75622625
|1 SPLASH / AUD
A$0,00067906
|1 SPLASH / GBP
￡0,0003261275
|1 SPLASH / EUR
€0,00037527
|1 SPLASH / USD
$0,00044675
|1 SPLASH / MYR
RM0,001885285
|1 SPLASH / TRY
₺0,0177940525
|1 SPLASH / JPY
¥0,064332
|1 SPLASH / RUB
₽0,03511455
|1 SPLASH / INR
₹0,038250735
|1 SPLASH / IDR
Rp7,2056441525
|1 SPLASH / KRW
₩0,6086477325
|1 SPLASH / PHP
₱0,0252458425
|1 SPLASH / EGP
￡E.0,0220024375
|1 SPLASH / BRL
R$0,002421385
|1 SPLASH / CAD
C$0,00060758
|1 SPLASH / BDT
৳0,0547849525
|1 SPLASH / NGN
₦0,6831030875
|1 SPLASH / UAH
₴0,0186250075
|1 SPLASH / VES
Bs0,04869575
|1 SPLASH / CLP
$0,4154775
|1 SPLASH / PKR
Rs0,12676978
|1 SPLASH / KZT
₸0,2319570675
|1 SPLASH / THB
฿0,0144255575
|1 SPLASH / TWD
NT$0,01292001
|1 SPLASH / AED
د.إ0,0016395725
|1 SPLASH / CHF
Fr0,0003529325
|1 SPLASH / HKD
HK$0,00350252
|1 SPLASH / MAD
.د.م0,0040073475
|1 SPLASH / MXN
$0,0083229525
|1 SPLASH / PLN
zł0,0016083
|1 SPLASH / RON
лв0,0019165575
|1 SPLASH / SEK
kr0,00427093
|1 SPLASH / BGN
лв0,000741605
|1 SPLASH / HUF
Ft0,151385705
|1 SPLASH / CZK
Kč0,00934601
|1 SPLASH / KWD
د.ك0,00013625875
|1 SPLASH / ILS
₪0,001492145