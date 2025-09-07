Splashing Staked SEI (SPSEI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,284215 $ 0,284215 $ 0,284215 24 sa Düşük $ 0,294901 $ 0,294901 $ 0,294901 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,284215$ 0,284215 $ 0,284215 24 sa Yüksek $ 0,294901$ 0,294901 $ 0,294901 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,309354$ 0,309354 $ 0,309354 En Düşük Fiyat $ 0,27018$ 0,27018 $ 0,27018 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%1,00 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,62 Fiyat Değişimi (7 G) +%0,43 Fiyat Değişimi (7 G) +%0,43

Splashing Staked SEI (SPSEI) canlı fiyatı $0,294808. SPSEI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,284215 ve en yüksek $ 0,294901 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SPSEI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,309354, en düşük fiyatı ise $ 0,27018 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SPSEI son bir saatte +%1,00 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,62 ve son 7 günde +%0,43 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Splashing Staked SEI (SPSEI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 10,38M$ 10,38M $ 10,38M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 35.193.155,66052971 35.193.155,66052971 35.193.155,66052971

Şu anki Splashing Staked SEI piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SPSEI arzı 0,00 olup, toplam arzı 35193155.66052971. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 10,38M.