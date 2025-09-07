SPSEI Hakkında Daha Fazla Bilgi

Splashing Staked SEI Fiyatı (SPSEI)

Listelenmedi

1 SPSEI / USD Canlı Fiyatı:

$0,294897
$0,294897$0,294897
+%0,701D
USD
Splashing Staked SEI (SPSEI) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-07 11:32:19 (UTC+8)

Splashing Staked SEI (SPSEI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,284215
$ 0,284215$ 0,284215
24 sa Düşük
$ 0,294901
$ 0,294901$ 0,294901
24 sa Yüksek

$ 0,284215
$ 0,284215$ 0,284215

$ 0,294901
$ 0,294901$ 0,294901

$ 0,309354
$ 0,309354$ 0,309354

$ 0,27018
$ 0,27018$ 0,27018

+%1,00

+%0,62

+%0,43

+%0,43

Splashing Staked SEI (SPSEI) canlı fiyatı $0,294808. SPSEI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,284215 ve en yüksek $ 0,294901 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SPSEI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,309354, en düşük fiyatı ise $ 0,27018 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SPSEI son bir saatte +%1,00 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,62 ve son 7 günde +%0,43 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Splashing Staked SEI (SPSEI) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

$ 10,38M
$ 10,38M$ 10,38M

0,00
0,00 0,00

35.193.155,66052971
35.193.155,66052971 35.193.155,66052971

Şu anki Splashing Staked SEI piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SPSEI arzı 0,00 olup, toplam arzı 35193155.66052971. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 10,38M.

Splashing Staked SEI (SPSEI) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Splashing Staked SEI / USD fiyat değişimi, $ +0,0018068.
Son 30 gün içerisinde, Splashing Staked SEI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Splashing Staked SEI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Splashing Staked SEI / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,0018068+%0,62
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Splashing Staked SEI (SPSEI) Nedir?

Splashing is a liquid staking protocol built on the SEI EVM. By staking SEI tokens, users receive spSEI (staked SEI) in return. spSEI represents a user’s staked position and can be utilized across decentralized finance applications, such as DEXs, lending platforms, and liquidity pools, while continuously accruing staking rewards. The protocol optimizes capital efficiency, ensures seamless compounding of validator rewards, and enables instant liquidity through a buffer pool mechanism. This buffer pool allows users to bypass SEI’s standard 21-day unbonding period and access their funds immediately, creating a flexible and efficient staking experience. In addition, spSEI functions as a yield-bearing token that reflects validator rewards automatically, making it suitable as collateral across multiple DeFi protocols.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Splashing Staked SEI (SPSEI) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Splashing Staked SEI Fiyat Tahmini (USD)

Splashing Staked SEI (SPSEI) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Splashing Staked SEI (SPSEI) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Splashing Staked SEI için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Splashing Staked SEI fiyat tahminini hemen kontrol edin!

SPSEI Varlığından Yerel Para Birimlerine

Splashing Staked SEI (SPSEI) Token Ekonomisi

Splashing Staked SEI (SPSEI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SPSEI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Splashing Staked SEI (SPSEI) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Splashing Staked SEI (SPSEI) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı SPSEI fiyatı, 0,294808 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
SPSEI / USD güncel fiyatı nedir?
SPSEI / USD güncel fiyatı $ 0,294808. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Splashing Staked SEI varlığının piyasa değeri nedir?
SPSEI piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki SPSEI arzı nedir?
Dolaşımdaki SPSEI arzı, 0,00 USD.
SPSEI için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
SPSEI, ATH fiyatı olan 0,309354 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük SPSEI fiyatı (ATL) nedir?
SPSEI, ATL fiyatı olan 0,27018 USD değerine düştü.
SPSEI işlem hacmi nedir?
SPSEI için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
SPSEI bu yıl daha da yükselir mi?
SPSEI piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için SPSEI fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-07 11:32:19 (UTC+8)

