Splashing Staked SEI (SPSEI) canlı fiyatı $0,294808. SPSEI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,284215 ve en yüksek $ 0,294901 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SPSEI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,309354, en düşük fiyatı ise $ 0,27018 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, SPSEI son bir saatte +%1,00 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,62 ve son 7 günde +%0,43 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Splashing Staked SEI piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SPSEI arzı 0,00 olup, toplam arzı 35193155.66052971. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 10,38M.
Gün içerisinde, Splashing Staked SEI / USD fiyat değişimi, $ +0,0018068.
Son 30 gün içerisinde, Splashing Staked SEI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Splashing Staked SEI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Splashing Staked SEI / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,0018068
|+%0,62
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
Splashing is a liquid staking protocol built on the SEI EVM. By staking SEI tokens, users receive spSEI (staked SEI) in return. spSEI represents a user’s staked position and can be utilized across decentralized finance applications, such as DEXs, lending platforms, and liquidity pools, while continuously accruing staking rewards. The protocol optimizes capital efficiency, ensures seamless compounding of validator rewards, and enables instant liquidity through a buffer pool mechanism. This buffer pool allows users to bypass SEI’s standard 21-day unbonding period and access their funds immediately, creating a flexible and efficient staking experience. In addition, spSEI functions as a yield-bearing token that reflects validator rewards automatically, making it suitable as collateral across multiple DeFi protocols.
