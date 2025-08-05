Spunk (SPUNK) Nedir?

Spunk Bot is a decentralized spot margin trading Telegram bot, built on Solana. Spunk is the utility token, to which all fees are converted within the bot. When users use Spunk Bot, it instantly converts into Spunk. If the user holds Spunk, the fees are charged in Spunk instead. Users can borrow collateral to trade low/mid-cap tokens on Solana. Users can borrow collateral to increase their position size while trading tokens on Solana.

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Spunk (SPUNK) Kaynağı Resmi Websitesi

Spunk (SPUNK) Token Ekonomisi

Spunk (SPUNK) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SPUNK tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!