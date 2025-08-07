Stacking DAO Stacked Stacks (STSTX) Nedir?

Stacking DAO is a Liquid Stacking protocol that gives users an auto-compounding tokenized representation of stacked STX (stSTX). Stacking on the Stacks network can be complex, given that solo Stacking requires running a node and locking a minimum of ~90,000 STX. Moreover, Stacked tokens are locked for 2 weeks cycles even if performed via a community pool. Stacking DAO eliminates these issues through liquid stacking, and stSTX is already integrated with most DeFi apps in the Stacks ecosystem, unlocking more liquidity for the whole ecosystem.

Stacking DAO Stacked Stacks (STSTX) Kaynağı Resmi Websitesi

Stacking DAO Stacked Stacks (STSTX) Token Ekonomisi

Stacking DAO Stacked Stacks (STSTX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. STSTX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!