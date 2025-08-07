STIK Hakkında Daha Fazla Bilgi

Staika Logosu

Staika Fiyatı (STIK)

Listelenmedi

Staika (STIK) Canlı Fiyat Grafiği

$0,672683
$0,672683$0,672683
-%1,301D
mexc
USD

Bugünkü Staika (STIK) Fiyatı

Staika (STIK), şu anda 0,672694 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. STIK / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Staika Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%1,35
Staika 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki STIK / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, STIK fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Staika (STIK) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Staika / USD fiyat değişimi, $ -0,0092078942633541.
Son 30 gün içerisinde, Staika / USD fiyat değişimi, $ -0,1672205616.
Son 60 gün içerisinde, Staika / USD fiyat değişimi, $ -0,1778629843.
Son 90 gün içerisinde, Staika / USD fiyat değişimi, $ -0,485764571249646.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0092078942633541-%1,35
30 Gün$ -0,1672205616-%24,85
60 Gün$ -0,1778629843-%26,44
90 Gün$ -0,485764571249646-%41,93

Staika (STIK) Fiyat Analizi

En güncel Staika fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,621162
$ 0,621162$ 0,621162

$ 0,690929
$ 0,690929$ 0,690929

$ 5,58
$ 5,58$ 5,58

-%0,14

-%1,35

-%46,60

Staika (STIK) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

0,00
0,00 0,00

Staika (STIK) Nedir?

The Staika token is the governance token of the Staika project and the ticker is marked as STIK. STIK can be obtained by purchasing from a designated exchange or by swapping from a DEX(decentralized exchange) or Staika Wallet. The use cases of the Staika are as follows: - Means to receive benefits and rewards within the Staika platform - Payment methods avaiable within the various services provided by the Staika platform - Exchange (swap) means for other altcoins - Payment and exchange methods(swap) for Staika-based Altcoin

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir.

STIK Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 STIK / VND
17.701,94261
1 STIK / AUD
A$1,02922182
1 STIK / GBP
0,49779356
1 STIK / EUR
0,5717899
1 STIK / USD
$0,672694
1 STIK / MYR
RM2,83876868
1 STIK / TRY
27,35173804
1 STIK / JPY
¥98,886018
1 STIK / ARS
ARS$895,7256957
1 STIK / RUB
53,81552
1 STIK / INR
58,98180992
1 STIK / IDR
Rp11.027,76872736
1 STIK / KRW
930,41652528
1 STIK / PHP
38,56554702
1 STIK / EGP
￡E.32,58529736
1 STIK / BRL
R$3,6661823
1 STIK / CAD
C$0,92159078
1 STIK / BDT
81,54396668
1 STIK / NGN
1.025,44800666
1 STIK / UAH
27,87643936
1 STIK / VES
Bs86,104832
1 STIK / CLP
$652,51318
1 STIK / PKR
Rs190,2378632
1 STIK / KZT
360,11327902
1 STIK / THB
฿21,73474314
1 STIK / TWD
NT$20,0462812
1 STIK / AED
د.إ2,46878698
1 STIK / CHF
Fr0,5381552
1 STIK / HKD
HK$5,27392096
1 STIK / MAD
.د.م6,07442682
1 STIK / MXN
$12,5121084
1 STIK / PLN
2,46206004
1 STIK / RON
лв2,9262189
1 STIK / SEK
kr6,4578624
1 STIK / BGN
лв1,12339898
1 STIK / HUF
Ft229,58373526
1 STIK / CZK
14,17366258
1 STIK / KWD
د.ك0,20517167
1 STIK / ILS
2,30061348