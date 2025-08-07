STKABPT Hakkında Daha Fazla Bilgi

STKABPT Fiyat Bilgileri

STKABPT Resmi Websitesi

STKABPT Token Ekonomisi

STKABPT Fiyat Tahmini

Staked Aave Balancer Pool Token Logosu

Staked Aave Balancer Pool Token Fiyatı (STKABPT)

Listelenmedi

Staked Aave Balancer Pool Token (STKABPT) Canlı Fiyat Grafiği

$0,345659
$0,345659$0,345659
+%2,901D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır.
USD

Bugünkü Staked Aave Balancer Pool Token (STKABPT) Fiyatı

Staked Aave Balancer Pool Token (STKABPT), şu anda 0,345659 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. STKABPT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Staked Aave Balancer Pool Token Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%3,00
Staked Aave Balancer Pool Token 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki STKABPT / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, STKABPT fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Staked Aave Balancer Pool Token (STKABPT) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Staked Aave Balancer Pool Token / USD fiyat değişimi, $ +0,01004569.
Son 30 gün içerisinde, Staked Aave Balancer Pool Token / USD fiyat değişimi, $ +0,0069752603.
Son 60 gün içerisinde, Staked Aave Balancer Pool Token / USD fiyat değişimi, $ +0,0326027642.
Son 90 gün içerisinde, Staked Aave Balancer Pool Token / USD fiyat değişimi, $ +0,0883951590212762.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,01004569+%3,00
30 Gün$ +0,0069752603+%2,02
60 Gün$ +0,0326027642+%9,43
90 Gün$ +0,0883951590212762+%34,36

Staked Aave Balancer Pool Token (STKABPT) Fiyat Analizi

En güncel Staked Aave Balancer Pool Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,334652
$ 0,334652$ 0,334652

$ 0,34915
$ 0,34915$ 0,34915

$ 0,488268
$ 0,488268$ 0,488268

-%0,41

+%3,00

-%5,97

Staked Aave Balancer Pool Token (STKABPT) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

0,00
0,00 0,00

Staked Aave Balancer Pool Token (STKABPT) Nedir?

Staked Aave Balancer Pool Token (stkABPT) is the claim token when staking the LP aBPT token on Aave.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Staked Aave Balancer Pool Token (STKABPT) Kaynağı

Resmi Websitesi

Staked Aave Balancer Pool Token (STKABPT) Token Ekonomisi

Staked Aave Balancer Pool Token (STKABPT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. STKABPT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

