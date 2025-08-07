Staked BIFI Fiyatı (MOOBIFI)
Staked BIFI (MOOBIFI), şu anda 224,95 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. MOOBIFI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki MOOBIFI / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, MOOBIFI fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Staked BIFI / USD fiyat değişimi, $ -3,0051213137399.
Son 30 gün içerisinde, Staked BIFI / USD fiyat değişimi, $ +51,9035908050.
Son 60 gün içerisinde, Staked BIFI / USD fiyat değişimi, $ +69,4201323750.
Son 90 gün içerisinde, Staked BIFI / USD fiyat değişimi, $ +0,97843782551662.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -3,0051213137399
|-%1,31
|30 Gün
|$ +51,9035908050
|+%23,07
|60 Gün
|$ +69,4201323750
|+%30,86
|90 Gün
|$ +0,97843782551662
|+%0,44
En güncel Staked BIFI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,70
-%1,31
-%5,47
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
mooBIFI is the interest bearing version of the BIFI token. It accrues value through the BIFI Maxi vault, which trades protocol revenue (in the form of ETH), for more BIFI.
Staked BIFI (MOOBIFI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MOOBIFI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
|1 MOOBIFI / VND
₫5.919.559,25
|1 MOOBIFI / AUD
A$344,1735
|1 MOOBIFI / GBP
￡166,463
|1 MOOBIFI / EUR
€191,2075
|1 MOOBIFI / USD
$224,95
|1 MOOBIFI / MYR
RM949,289
|1 MOOBIFI / TRY
₺9.146,467
|1 MOOBIFI / JPY
¥33.067,65
|1 MOOBIFI / ARS
ARS$299.532,1725
|1 MOOBIFI / RUB
₽17.996
|1 MOOBIFI / INR
₹19.730,3645
|1 MOOBIFI / IDR
Rp3.687.704,328
|1 MOOBIFI / KRW
₩311.564,748
|1 MOOBIFI / PHP
₱12.894,134
|1 MOOBIFI / EGP
￡E.10.896,578
|1 MOOBIFI / BRL
R$1.225,9775
|1 MOOBIFI / CAD
C$308,1815
|1 MOOBIFI / BDT
৳27.268,439
|1 MOOBIFI / NGN
₦342.911,5305
|1 MOOBIFI / UAH
₴9.321,928
|1 MOOBIFI / VES
Bs28.793,6
|1 MOOBIFI / CLP
$218.201,5
|1 MOOBIFI / PKR
Rs63.615,86
|1 MOOBIFI / KZT
₸120.422,4835
|1 MOOBIFI / THB
฿7.270,384
|1 MOOBIFI / TWD
NT$6.708,009
|1 MOOBIFI / AED
د.إ825,5665
|1 MOOBIFI / CHF
Fr179,96
|1 MOOBIFI / HKD
HK$1.763,608
|1 MOOBIFI / MAD
.د.م2.031,2985
|1 MOOBIFI / MXN
$4.184,07
|1 MOOBIFI / PLN
zł823,317
|1 MOOBIFI / RON
лв978,5325
|1 MOOBIFI / SEK
kr2.161,7695
|1 MOOBIFI / BGN
лв375,6665
|1 MOOBIFI / HUF
Ft76.800,1795
|1 MOOBIFI / CZK
Kč4.739,6965
|1 MOOBIFI / KWD
د.ك68,60975
|1 MOOBIFI / ILS
₪769,329