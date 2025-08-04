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Staked FRAX Fiyatı (SFRAX)

Listelenmedi

Staked FRAX (SFRAX) Canlı Fiyat Grafiği

$1,1
$1,1$1,1
+%3,301D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Staked FRAX (SFRAX) Fiyatı

Staked FRAX (SFRAX), şu anda 1,1 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 67,59M USD piyasa değerine sahiptir. SFRAX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Staked FRAX Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%3,33
Staked FRAX 24 saatlik fiyat değişimi
61,29M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Staked FRAX (SFRAX) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Staked FRAX / USD fiyat değişimi, $ +0,03550944.
Son 30 gün içerisinde, Staked FRAX / USD fiyat değişimi, $ -0,0226231500.
Son 60 gün içerisinde, Staked FRAX / USD fiyat değişimi, $ +0,0185201500.
Son 90 gün içerisinde, Staked FRAX / USD fiyat değişimi, $ +0,0225652949563443.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,03550944+%3,33
30 Gün$ -0,0226231500-%2,05
60 Gün$ +0,0185201500+%1,68
90 Gün$ +0,0225652949563443+%2,09

Staked FRAX (SFRAX) Fiyat Analizi

En güncel Staked FRAX fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1,066
$ 1,066$ 1,066

$ 1,11
$ 1,11$ 1,11

$ 1,24
$ 1,24$ 1,24

+%0,01

+%3,33

-%2,70

Staked FRAX (SFRAX) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 67,59M
$ 67,59M$ 67,59M

--
----

61,29M
61,29M 61,29M

Staked FRAX (SFRAX) Nedir?

Staked FRAX (sFRAX) is an ERC4626 staking vault that distributes part of the Frax Protocol yield weekly to stakers denominated in FRAX stablecoins. The sFRAX token represents pro rata deposits within the vault and is always withdrawable for FRAX stablecoins at the pro rata rate at all times.

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Staked FRAX (SFRAX) Kaynağı

Resmi Websitesi

Staked FRAX (SFRAX) Token Ekonomisi

Staked FRAX (SFRAX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SFRAX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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SFRAX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SFRAX / VND
28.946,5
1 SFRAX / AUD
A$1,694
1 SFRAX / GBP
0,825
1 SFRAX / EUR
0,946
1 SFRAX / USD
$1,1
1 SFRAX / MYR
RM4,653
1 SFRAX / TRY
44,737
1 SFRAX / JPY
¥161,7
1 SFRAX / ARS
ARS$1.500,675
1 SFRAX / RUB
87,769
1 SFRAX / INR
96,404
1 SFRAX / IDR
Rp18.032,784
1 SFRAX / KRW
1.521,432
1 SFRAX / PHP
63,03
1 SFRAX / EGP
￡E.53,262
1 SFRAX / BRL
R$6,072
1 SFRAX / CAD
C$1,507
1 SFRAX / BDT
133,958
1 SFRAX / NGN
1.676,829
1 SFRAX / UAH
45,892
1 SFRAX / VES
Bs135,3
1 SFRAX / CLP
$1.063,7
1 SFRAX / PKR
Rs311,784
1 SFRAX / KZT
593,945
1 SFRAX / THB
฿35,651
1 SFRAX / TWD
NT$32,824
1 SFRAX / AED
د.إ4,037
1 SFRAX / CHF
Fr0,88
1 SFRAX / HKD
HK$8,635
1 SFRAX / MAD
.د.م9,966
1 SFRAX / MXN
$20,658
1 SFRAX / PLN
4,059
1 SFRAX / RON
лв4,818
1 SFRAX / SEK
kr10,615
1 SFRAX / BGN
лв1,848
1 SFRAX / HUF
Ft378,136
1 SFRAX / CZK
23,331
1 SFRAX / KWD
د.ك0,3355
1 SFRAX / ILS
3,74