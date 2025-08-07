Staked LINK Fiyatı (STLINK)
Staked LINK (STLINK), şu anda 16,65 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. STLINK / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki STLINK / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, STLINK fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Staked LINK / USD fiyat değişimi, $ +0,505861.
Son 30 gün içerisinde, Staked LINK / USD fiyat değişimi, $ +4,2183490950.
Son 60 gün içerisinde, Staked LINK / USD fiyat değişimi, $ +3,1865152950.
Son 90 gün içerisinde, Staked LINK / USD fiyat değişimi, $ +0,932204722801248.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,505861
|+%3,13
|30 Gün
|$ +4,2183490950
|+%25,34
|60 Gün
|$ +3,1865152950
|+%19,14
|90 Gün
|$ +0,932204722801248
|+%5,93
En güncel Staked LINK fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,18
+%3,13
-%7,62
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
stake.link is the first of its kind delegated liquid staking protocol for the industry standard decentralized oracle network, Chainlink. It allows users to earn rewards by increasing the security guarantees and user assurances of oracle services by backing them with staked LINK tokens. The protocol is powered by the SDL token, which also governs the platform, ensuring decentralized decision-making and fairness. The protocol also enables DeFi interoperability through stLINK, a liquid staking receipt token. This allows anyone to easily participate in the staking process by providing LINK collateral, while receiving a share of the rewards generated by the most reliable and performant Chainlink node operators. With stake.link, users can participate in the security and reliability of the Chainlink network, while earning rewards for their contributions.
Staked LINK (STLINK) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. STLINK tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
|1 STLINK / VND
₫438.144,75
|1 STLINK / AUD
A$25,4745
|1 STLINK / GBP
￡12,321
|1 STLINK / EUR
€14,1525
|1 STLINK / USD
$16,65
|1 STLINK / MYR
RM70,263
|1 STLINK / TRY
₺676,989
|1 STLINK / JPY
¥2.447,55
|1 STLINK / ARS
ARS$22.170,3075
|1 STLINK / RUB
₽1.332
|1 STLINK / INR
₹1.459,872
|1 STLINK / IDR
Rp272.950,776
|1 STLINK / KRW
₩23.028,948
|1 STLINK / PHP
₱954,5445
|1 STLINK / EGP
￡E.806,526
|1 STLINK / BRL
R$90,7425
|1 STLINK / CAD
C$22,8105
|1 STLINK / BDT
৳2.018,313
|1 STLINK / NGN
₦25.381,0935
|1 STLINK / UAH
₴689,976
|1 STLINK / VES
Bs2.131,2
|1 STLINK / CLP
$16.150,5
|1 STLINK / PKR
Rs4.708,62
|1 STLINK / KZT
₸8.913,2445
|1 STLINK / THB
฿537,9615
|1 STLINK / TWD
NT$496,17
|1 STLINK / AED
د.إ61,1055
|1 STLINK / CHF
Fr13,32
|1 STLINK / HKD
HK$130,536
|1 STLINK / MAD
.د.م150,3495
|1 STLINK / MXN
$309,69
|1 STLINK / PLN
zł60,939
|1 STLINK / RON
лв72,4275
|1 STLINK / SEK
kr159,84
|1 STLINK / BGN
лв27,8055
|1 STLINK / HUF
Ft5.682,4785
|1 STLINK / CZK
Kč350,8155
|1 STLINK / KWD
د.ك5,07825
|1 STLINK / ILS
₪56,943