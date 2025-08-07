Staked Metis Token (ARTMETIS) Nedir?

Artemis Finance is a liquid staking protocol designed exclusively for Metis Decentralised Sequencer Pools. Users can stake their METIS token on Artemis Finance and receive the liquid token - artMETIS.Artemis offers METIS holders a streamlined opportunity to participate in the Decentralized Sequencer and earn profits. Simultaneously, participating users will receive a liquid wrapper called artMETIS, which automatically accumulates earnings. This single-wrapper mechanism provides a simpler and more unified user experience, eliminating the need for additional costs to incentivize liquidity across multiple wrappers. This approach makes it easier to build a robust DeFi usage scenario.

Staked Metis Token (ARTMETIS) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Staked Metis Token (ARTMETIS) Token Ekonomisi

Staked Metis Token (ARTMETIS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ARTMETIS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!