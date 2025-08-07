Staked Metis Token Fiyatı (ARTMETIS)
Staked Metis Token (ARTMETIS), şu anda 18,13 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. ARTMETIS / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
Gün içerisinde, Staked Metis Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Staked Metis Token / USD fiyat değişimi, $ +0,4645377380.
Son 60 gün içerisinde, Staked Metis Token / USD fiyat değişimi, $ -2,5435556020.
Son 90 gün içerisinde, Staked Metis Token / USD fiyat değişimi, $ -3,37785551002831.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ +0,4645377380
|+%2,56
|60 Gün
|$ -2,5435556020
|-%14,02
|90 Gün
|$ -3,37785551002831
|-%15,70
En güncel Staked Metis Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
--
-%8,35
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Artemis Finance is a liquid staking protocol designed exclusively for Metis Decentralised Sequencer Pools. Users can stake their METIS token on Artemis Finance and receive the liquid token - artMETIS.Artemis offers METIS holders a streamlined opportunity to participate in the Decentralized Sequencer and earn profits. Simultaneously, participating users will receive a liquid wrapper called artMETIS, which automatically accumulates earnings. This single-wrapper mechanism provides a simpler and more unified user experience, eliminating the need for additional costs to incentivize liquidity across multiple wrappers. This approach makes it easier to build a robust DeFi usage scenario.
Staked Metis Token (ARTMETIS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ARTMETIS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
|1 ARTMETIS / VND
₫477.090,95
|1 ARTMETIS / AUD
A$27,7389
|1 ARTMETIS / GBP
￡13,4162
|1 ARTMETIS / EUR
€15,4105
|1 ARTMETIS / USD
$18,13
|1 ARTMETIS / MYR
RM76,5086
|1 ARTMETIS / TRY
₺737,1658
|1 ARTMETIS / JPY
¥2.665,11
|1 ARTMETIS / ARS
ARS$24.141,0015
|1 ARTMETIS / RUB
₽1.450,4
|1 ARTMETIS / INR
₹1.589,6384
|1 ARTMETIS / IDR
Rp297.213,0672
|1 ARTMETIS / KRW
₩25.075,9656
|1 ARTMETIS / PHP
₱1.039,3929
|1 ARTMETIS / EGP
￡E.878,2172
|1 ARTMETIS / BRL
R$98,8085
|1 ARTMETIS / CAD
C$24,8381
|1 ARTMETIS / BDT
৳2.197,7186
|1 ARTMETIS / NGN
₦27.637,1907
|1 ARTMETIS / UAH
₴751,3072
|1 ARTMETIS / VES
Bs2.320,64
|1 ARTMETIS / CLP
$17.586,1
|1 ARTMETIS / PKR
Rs5.127,164
|1 ARTMETIS / KZT
₸9.705,5329
|1 ARTMETIS / THB
฿585,7803
|1 ARTMETIS / TWD
NT$540,274
|1 ARTMETIS / AED
د.إ66,5371
|1 ARTMETIS / CHF
Fr14,504
|1 ARTMETIS / HKD
HK$142,1392
|1 ARTMETIS / MAD
.د.م163,7139
|1 ARTMETIS / MXN
$337,218
|1 ARTMETIS / PLN
zł66,3558
|1 ARTMETIS / RON
лв78,8655
|1 ARTMETIS / SEK
kr174,048
|1 ARTMETIS / BGN
лв30,2771
|1 ARTMETIS / HUF
Ft6.187,5877
|1 ARTMETIS / CZK
Kč381,9991
|1 ARTMETIS / KWD
د.ك5,52965
|1 ARTMETIS / ILS
₪62,0046