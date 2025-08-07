STNEAR Hakkında Daha Fazla Bilgi

Staked NEAR Fiyatı (STNEAR)

Staked NEAR (STNEAR) Canlı Fiyat Grafiği

$3,53
$3,53$3,53
+%3,101D
Bugünkü Staked NEAR (STNEAR) Fiyatı

Staked NEAR (STNEAR), şu anda 3,53 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. STNEAR / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Staked NEAR Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%3,16
Staked NEAR 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki STNEAR / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, STNEAR fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Staked NEAR (STNEAR) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Staked NEAR / USD fiyat değişimi, $ +0,108002.
Son 30 gün içerisinde, Staked NEAR / USD fiyat değişimi, $ +0,5987105920.
Son 60 gün içerisinde, Staked NEAR / USD fiyat değişimi, $ +0,1207150570.
Son 90 gün içerisinde, Staked NEAR / USD fiyat değişimi, $ -0,3447725449555688.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,108002+%3,16
30 Gün$ +0,5987105920+%16,96
60 Gün$ +0,1207150570+%3,42
90 Gün$ -0,3447725449555688-%8,89

Staked NEAR (STNEAR) Fiyat Analizi

En güncel Staked NEAR fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 3,4
$ 3,4$ 3,4

$ 3,6
$ 3,6$ 3,6

$ 21,1
$ 21,1$ 21,1

+%0,03

+%3,16

-%7,34

Staked NEAR (STNEAR) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

0,00
0,00 0,00

Staked NEAR (STNEAR) Nedir?

STNEAR Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 STNEAR / VND
92.891,95
1 STNEAR / AUD
A$5,4009
1 STNEAR / GBP
2,6122
1 STNEAR / EUR
3,0005
1 STNEAR / USD
$3,53
1 STNEAR / MYR
RM14,8966
1 STNEAR / TRY
143,5298
1 STNEAR / JPY
¥518,91
1 STNEAR / ARS
ARS$4.700,3715
1 STNEAR / RUB
282,4
1 STNEAR / INR
309,5104
1 STNEAR / IDR
Rp57.868,8432
1 STNEAR / KRW
4.882,4136
1 STNEAR / PHP
202,3749
1 STNEAR / EGP
￡E.170,9932
1 STNEAR / BRL
R$19,2385
1 STNEAR / CAD
C$4,8361
1 STNEAR / BDT
427,9066
1 STNEAR / NGN
5.381,0967
1 STNEAR / UAH
146,2832
1 STNEAR / VES
Bs451,84
1 STNEAR / CLP
$3.424,1
1 STNEAR / PKR
Rs998,284
1 STNEAR / KZT
1.889,7149
1 STNEAR / THB
฿114,0543
1 STNEAR / TWD
NT$105,194
1 STNEAR / AED
د.إ12,9551
1 STNEAR / CHF
Fr2,824
1 STNEAR / HKD
HK$27,6752
1 STNEAR / MAD
.د.م31,8759
1 STNEAR / MXN
$65,658
1 STNEAR / PLN
12,9198
1 STNEAR / RON
лв15,3555
1 STNEAR / SEK
kr33,888
1 STNEAR / BGN
лв5,8951
1 STNEAR / HUF
Ft1.204,7537
1 STNEAR / CZK
74,3771
1 STNEAR / KWD
د.ك1,07665
1 STNEAR / ILS
12,0726