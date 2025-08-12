Staked USD0 Fiyatı (USD0++)
Staked USD0 (USD0++), şu anda 0,923983 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. USD0++ / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki USD0++ / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, USD0++ fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Staked USD0 / USD fiyat değişimi, $ -0,0034744901687445.
Son 30 gün içerisinde, Staked USD0 / USD fiyat değişimi, $ -0,0056319535.
Son 60 gün içerisinde, Staked USD0 / USD fiyat değişimi, $ -0,0166335419.
Son 90 gün içerisinde, Staked USD0 / USD fiyat değişimi, $ -0,0518918454011827.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,0034744901687445
|-%0,37
|30 Gün
|$ -0,0056319535
|-%0,60
|60 Gün
|$ -0,0166335419
|-%1,80
|90 Gün
|$ -0,0518918454011827
|-%5,31
En güncel Staked USD0 fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,03
-%0,37
-%0,75
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The USD0 Liquid Bond is issued when a user decides to lock their USD0 for a specified period. In return, they receive a composable and transferable USD0++, which provides rewards in the form of USUAL tokens.
Staked USD0 (USD0++) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. USD0++ tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
