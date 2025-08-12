USD0++ Hakkında Daha Fazla Bilgi

Staked USD0 Logosu

Staked USD0 Fiyatı (USD0++)

Listelenmedi

Staked USD0 (USD0++) Canlı Fiyat Grafiği

-%0,301D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır.
USD

Bugünkü Staked USD0 (USD0++) Fiyatı

Staked USD0 (USD0++), şu anda 0,923983 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. USD0++ / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Staked USD0 Ana Piyasa Performansı:

24 saatlik işlem hacmi
-%0,37
Staked USD0 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki USD0++ / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, USD0++ fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Staked USD0 (USD0++) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Staked USD0 / USD fiyat değişimi, $ -0,0034744901687445.
Son 30 gün içerisinde, Staked USD0 / USD fiyat değişimi, $ -0,0056319535.
Son 60 gün içerisinde, Staked USD0 / USD fiyat değişimi, $ -0,0166335419.
Son 90 gün içerisinde, Staked USD0 / USD fiyat değişimi, $ -0,0518918454011827.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0034744901687445-%0,37
30 Gün$ -0,0056319535-%0,60
60 Gün$ -0,0166335419-%1,80
90 Gün$ -0,0518918454011827-%5,31

Staked USD0 (USD0++) Fiyat Analizi

En güncel Staked USD0 fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,922662
$ 0,927457
$ 1,019
-%0,03

-%0,37

-%0,75

Staked USD0 (USD0++) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
--
0,00
Staked USD0 (USD0++) Nedir?

The USD0 Liquid Bond is issued when a user decides to lock their USD0 for a specified period. In return, they receive a composable and transferable USD0++, which provides rewards in the form of USUAL tokens.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Staked USD0 (USD0++) Kaynağı

Resmi Websitesi

Staked USD0 (USD0++) Token Ekonomisi

Staked USD0 (USD0++) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. USD0++ tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Staked USD0 (USD0++) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

USD0++ Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 USD0++ / VND
24.314,612645
1 USD0++ / AUD
A$1,41369399
1 USD0++ / GBP
0,68374742
1 USD0++ / EUR
0,79462538
1 USD0++ / USD
$0,923983
1 USD0++ / MYR
RM3,90844809
1 USD0++ / TRY
37,61534793
1 USD0++ / JPY
¥136,749484
1 USD0++ / ARS
ARS$1.220,581543
1 USD0++ / RUB
73,44740867
1 USD0++ / INR
81,04254893
1 USD0++ / IDR
Rp15.147,25987152
1 USD0++ / KRW
1.283,30150904
1 USD0++ / PHP
52,80562845
1 USD0++ / EGP
￡E.44,79469584
1 USD0++ / BRL
R$5,02646752
1 USD0++ / CAD
C$1,26585671
1 USD0++ / BDT
112,56884889
1 USD0++ / NGN
1.419,32104647
1 USD0++ / UAH
38,41921314
1 USD0++ / VES
Bs120,11779
1 USD0++ / CLP
$894,415544
1 USD0++ / PKR
Rs263,01176095
1 USD0++ / KZT
503,25658078
1 USD0++ / THB
฿29,94628903
1 USD0++ / TWD
NT$27,65481119
1 USD0++ / AED
د.إ3,39101761
1 USD0++ / CHF
Fr0,74842623
1 USD0++ / HKD
HK$7,24402672
1 USD0++ / MAD
.د.م8,37128598
1 USD0++ / MXN
$17,25076261
1 USD0++ / PLN
3,38177778
1 USD0++ / RON
лв4,01932605
1 USD0++ / SEK
kr8,89795629
1 USD0++ / BGN
лв1,55229144
1 USD0++ / HUF
Ft314,48685388
1 USD0++ / CZK
19,44984215
1 USD0++ / KWD
د.ك0,281814815
1 USD0++ / ILS
3,15078203