Staked VLX Logosu

Staked VLX Fiyatı (STVLX)

Listelenmedi

Staked VLX (STVLX) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00219584
$0,00219584$0,00219584
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Staked VLX (STVLX) Fiyatı

Staked VLX (STVLX), şu anda 0,00219584 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. STVLX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Staked VLX Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
Staked VLX 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki STVLX / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, STVLX fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Staked VLX (STVLX) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Staked VLX / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Staked VLX / USD fiyat değişimi, $ +0,0006304219.
Son 60 gün içerisinde, Staked VLX / USD fiyat değişimi, $ -0,0004087053.
Son 90 gün içerisinde, Staked VLX / USD fiyat değişimi, $ -0,002068630218060295.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ +0,0006304219+%28,71
60 Gün$ -0,0004087053-%18,61
90 Gün$ -0,002068630218060295-%48,50

Staked VLX (STVLX) Fiyat Analizi

En güncel Staked VLX fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,02693031
$ 0,02693031$ 0,02693031

--

--

%0,00

Staked VLX (STVLX) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

0,00
0,00 0,00

Staked VLX (STVLX) Nedir?

stVLX is a liquid staking derivative of VLX by Accumulated Finance, which is tradeable on decentralized exchanges and can be swapped back into VLX.

Staked VLX (STVLX) Kaynağı

Resmi Websitesi

Staked VLX (STVLX) Token Ekonomisi

Staked VLX (STVLX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. STVLX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Staked VLX (STVLX) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

STVLX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 STVLX / VND
57,7835296
1 STVLX / AUD
A$0,0033596352
1 STVLX / GBP
0,0016249216
1 STVLX / EUR
0,001866464
1 STVLX / USD
$0,00219584
1 STVLX / MYR
RM0,0092664448
1 STVLX / TRY
0,0892828544
1 STVLX / JPY
¥0,32278848
1 STVLX / ARS
ARS$2,923870752
1 STVLX / RUB
0,1756672
1 STVLX / INR
0,1925971264
1 STVLX / IDR
Rp35,9973712896
1 STVLX / KRW
3,0413262336
1 STVLX / PHP
0,1258655488
1 STVLX / EGP
￡E.0,1063664896
1 STVLX / BRL
R$0,011967328
1 STVLX / CAD
C$0,0030083008
1 STVLX / BDT
0,2661797248
1 STVLX / NGN
3,3473165376
1 STVLX / UAH
0,0909956096
1 STVLX / VES
Bs0,28106752
1 STVLX / CLP
$2,1299648
1 STVLX / PKR
Rs0,620983552
1 STVLX / KZT
1,1754990272
1 STVLX / THB
฿0,0709695488
1 STVLX / TWD
NT$0,0654799488
1 STVLX / AED
د.إ0,0080587328
1 STVLX / CHF
Fr0,001756672
1 STVLX / HKD
HK$0,0172153856
1 STVLX / MAD
.د.م0,0198284352
1 STVLX / MXN
$0,040842624
1 STVLX / PLN
0,0080367744
1 STVLX / RON
лв0,009551904
1 STVLX / SEK
kr0,0211020224
1 STVLX / BGN
лв0,0036670528
1 STVLX / HUF
Ft0,7496817344
1 STVLX / CZK
0,0462663488
1 STVLX / KWD
د.ك0,0006697312
1 STVLX / ILS
0,0075097728