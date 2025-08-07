ST-YCRV Hakkında Daha Fazla Bilgi

ST-YCRV Fiyat Bilgileri

ST-YCRV Resmi Websitesi

ST-YCRV Token Ekonomisi

ST-YCRV Fiyat Tahmini

Staked Yearn CRV Vault Logosu

Staked Yearn CRV Vault Fiyatı (ST-YCRV)

Listelenmedi

Staked Yearn CRV Vault (ST-YCRV) Canlı Fiyat Grafiği

$1,94
$1,94$1,94
+%4,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Staked Yearn CRV Vault (ST-YCRV) Fiyatı

Staked Yearn CRV Vault (ST-YCRV), şu anda 1,94 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. ST-YCRV / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Staked Yearn CRV Vault Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%4,09
Staked Yearn CRV Vault 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki ST-YCRV / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, ST-YCRV fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Staked Yearn CRV Vault (ST-YCRV) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Staked Yearn CRV Vault / USD fiyat değişimi, $ +0,076093.
Son 30 gün içerisinde, Staked Yearn CRV Vault / USD fiyat değişimi, $ +1,6166060740.
Son 60 gün içerisinde, Staked Yearn CRV Vault / USD fiyat değişimi, $ +0,8927080720.
Son 90 gün içerisinde, Staked Yearn CRV Vault / USD fiyat değişimi, $ +0,4167671465051257.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,076093+%4,09
30 Gün$ +1,6166060740+%83,33
60 Gün$ +0,8927080720+%46,02
90 Gün$ +0,4167671465051257+%27,36

Staked Yearn CRV Vault (ST-YCRV) Fiyat Analizi

En güncel Staked Yearn CRV Vault fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1,85
$ 1,85$ 1,85

$ 1,95
$ 1,95$ 1,95

$ 2,45
$ 2,45$ 2,45

+%0,36

+%4,09

-%10,60

Staked Yearn CRV Vault (ST-YCRV) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

0,00
0,00 0,00

Staked Yearn CRV Vault (ST-YCRV) Nedir?

yCRV is Yearn Finance's new and improved veCRV wrapper system designed to tokenize Yearn's veCRV position which passes all revenue and benefits along to users. This system is composed of a base-token called yCRV which a user can deposit into any one of three `activated` positons to earn yield or voting power: st-yCRV, lp-yCRV, and vl-yCRV. st-yCRV yVault receives admin fees and bribes from locked CRV. lp-yCRV yVault converts yCRV into CRV/yCRV LP tokens and uses them to farm CRV emissions and trading fees. vl-yCRV yVault is for voting power on Curve.fi gauge weights.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Staked Yearn CRV Vault (ST-YCRV) Kaynağı

Resmi Websitesi

Staked Yearn CRV Vault (ST-YCRV) Token Ekonomisi

Staked Yearn CRV Vault (ST-YCRV) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ST-YCRV tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Staked Yearn CRV Vault (ST-YCRV) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

ST-YCRV Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ST-YCRV / VND
51.051,1
1 ST-YCRV / AUD
A$2,9682
1 ST-YCRV / GBP
1,4356
1 ST-YCRV / EUR
1,649
1 ST-YCRV / USD
$1,94
1 ST-YCRV / MYR
RM8,1868
1 ST-YCRV / TRY
78,8804
1 ST-YCRV / JPY
¥285,18
1 ST-YCRV / ARS
ARS$2.583,207
1 ST-YCRV / RUB
155,2
1 ST-YCRV / INR
170,0992
1 ST-YCRV / IDR
Rp31.803,2736
1 ST-YCRV / KRW
2.683,2528
1 ST-YCRV / PHP
111,2202
1 ST-YCRV / EGP
￡E.93,9736
1 ST-YCRV / BRL
R$10,573
1 ST-YCRV / CAD
C$2,6578
1 ST-YCRV / BDT
235,1668
1 ST-YCRV / NGN
2.957,3166
1 ST-YCRV / UAH
80,3936
1 ST-YCRV / VES
Bs248,32
1 ST-YCRV / CLP
$1.881,8
1 ST-YCRV / PKR
Rs548,632
1 ST-YCRV / KZT
1.038,5402
1 ST-YCRV / THB
฿62,6814
1 ST-YCRV / TWD
NT$57,812
1 ST-YCRV / AED
د.إ7,1198
1 ST-YCRV / CHF
Fr1,552
1 ST-YCRV / HKD
HK$15,2096
1 ST-YCRV / MAD
.د.م17,5182
1 ST-YCRV / MXN
$36,084
1 ST-YCRV / PLN
7,1004
1 ST-YCRV / RON
лв8,439
1 ST-YCRV / SEK
kr18,624
1 ST-YCRV / BGN
лв3,2398
1 ST-YCRV / HUF
Ft662,1026
1 ST-YCRV / CZK
40,8758
1 ST-YCRV / KWD
د.ك0,5917
1 ST-YCRV / ILS
6,6348