Bugünkü canlı StakeQuest Legends fiyatı 0,267102 USD. SQL / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. SQL fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı StakeQuest Legends fiyatı 0,267102 USD. SQL / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. SQL fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

$0,267102
$0,267102$0,267102
-%4,501D
StakeQuest Legends (SQL) Canlı Fiyat Grafiği
StakeQuest Legends (SQL) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,219106
$ 0,219106$ 0,219106
24 sa Düşük
$ 0,367684
$ 0,367684$ 0,367684
24 sa Yüksek

$ 0,219106
$ 0,219106$ 0,219106

$ 0,367684
$ 0,367684$ 0,367684

$ 43,99
$ 43,99$ 43,99

$ 0,203278
$ 0,203278$ 0,203278

+%2,50

-%4,55

-%88,33

-%88,33

StakeQuest Legends (SQL) canlı fiyatı $0,267102. SQL, son 24 saat içinde en düşük $ 0,219106 ve en yüksek $ 0,367684 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SQL için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 43,99, en düşük fiyatı ise $ 0,203278 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SQL son bir saatte +%2,50 değişim gösterdi, 24 saatte -%4,55 ve son 7 günde -%88,33 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

StakeQuest Legends (SQL) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

$ 280,47M
$ 280,47M$ 280,47M

0,00
0,00 0,00

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki StakeQuest Legends piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SQL arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 280,47M.

StakeQuest Legends (SQL) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, StakeQuest Legends / USD fiyat değişimi, $ -0,012739991839753.
Son 30 gün içerisinde, StakeQuest Legends / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, StakeQuest Legends / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, StakeQuest Legends / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,012739991839753-%4,55
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

StakeQuest Legends (SQL) Nedir?

StakeQuest is a next-gen gaming platform that fuses play-to-earn mechanics, NFTs, and immersive gameplay into one powerful ecosystem. Stake, play, and earn rewards while embarking on legendary quests in a decentralized universe built for gamers, by gamers. Introduction to StakeQuest Legends, a fantasy blockchain universe where players battle, stake, and earn in a cross-chain play-to-earn ecosystem. Welcome to StakeQuest Legends, a dynamic Web3 play-to-earn ecosystem where strategy meets sustainability. Players step into a rich fantasy universe filled with mythical creatures, competitive battles, and decentralized staking opportunities — all powered by the Binance Smart Chain (BSC) and the native token $SQL. StakeQuest Legends merges real ownership, cross-chain utility, and player-driven governance into a unified experience. Whether you’re battling bosses, staking your holdings, or minting new characters, everything in the game contributes to a fair, transparent, and player-first economy.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

StakeQuest Legends (SQL) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

StakeQuest Legends Fiyat Tahmini (USD)

StakeQuest Legends (SQL) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? StakeQuest Legends (SQL) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak StakeQuest Legends için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

StakeQuest Legends fiyat tahminini hemen kontrol edin!

SQL Varlığından Yerel Para Birimlerine

StakeQuest Legends (SQL) Token Ekonomisi

StakeQuest Legends (SQL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SQL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: StakeQuest Legends (SQL) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü StakeQuest Legends (SQL) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı SQL fiyatı, 0,267102 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
SQL / USD güncel fiyatı nedir?
SQL / USD güncel fiyatı $ 0,267102. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
StakeQuest Legends varlığının piyasa değeri nedir?
SQL piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki SQL arzı nedir?
Dolaşımdaki SQL arzı, 0,00 USD.
SQL için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
SQL, ATH fiyatı olan 43,99 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük SQL fiyatı (ATL) nedir?
SQL, ATL fiyatı olan 0,203278 USD değerine düştü.
SQL işlem hacmi nedir?
SQL için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
SQL bu yıl daha da yükselir mi?
SQL piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için SQL fiyat tahminine göz atın.
