StakeQuest Legends (SQL) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,219106 $ 0,219106 $ 0,219106 24 sa Düşük $ 0,367684 $ 0,367684 $ 0,367684 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,219106$ 0,219106 $ 0,219106 24 sa Yüksek $ 0,367684$ 0,367684 $ 0,367684 Tüm Zamanların En Yükseği $ 43,99$ 43,99 $ 43,99 En Düşük Fiyat $ 0,203278$ 0,203278 $ 0,203278 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%2,50 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%4,55 Fiyat Değişimi (7 G) -%88,33 Fiyat Değişimi (7 G) -%88,33

StakeQuest Legends (SQL) canlı fiyatı $0,267102. SQL, son 24 saat içinde en düşük $ 0,219106 ve en yüksek $ 0,367684 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SQL için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 43,99, en düşük fiyatı ise $ 0,203278 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SQL son bir saatte +%2,50 değişim gösterdi, 24 saatte -%4,55 ve son 7 günde -%88,33 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

StakeQuest Legends (SQL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 280,47M$ 280,47M $ 280,47M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki StakeQuest Legends piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SQL arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 280,47M.