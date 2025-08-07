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StakeWise Staked GNO Fiyatı (OSGNO)

Listelenmedi

StakeWise Staked GNO (OSGNO) Canlı Fiyat Grafiği

$132,43
$132,43$132,43
+%1,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü StakeWise Staked GNO (OSGNO) Fiyatı

StakeWise Staked GNO (OSGNO), şu anda 132,31 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. OSGNO / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

StakeWise Staked GNO Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,91
StakeWise Staked GNO 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında StakeWise Staked GNO (OSGNO) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, StakeWise Staked GNO / USD fiyat değişimi, $ +1,19.
Son 30 gün içerisinde, StakeWise Staked GNO / USD fiyat değişimi, $ +14,4437402290.
Son 60 gün içerisinde, StakeWise Staked GNO / USD fiyat değişimi, $ -2,3940436020.
Son 90 gün içerisinde, StakeWise Staked GNO / USD fiyat değişimi, $ +4,73046507743973.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +1,19+%0,91
30 Gün$ +14,4437402290+%10,92
60 Gün$ -2,3940436020-%1,80
90 Gün$ +4,73046507743973+%3,71

StakeWise Staked GNO (OSGNO) Fiyat Analizi

En güncel StakeWise Staked GNO fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 129,6
$ 129,6$ 129,6

$ 132,85
$ 132,85$ 132,85

$ 317,19
$ 317,19$ 317,19

-%0,25

+%0,91

-%7,31

StakeWise Staked GNO (OSGNO) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

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0,00
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StakeWise Staked GNO (OSGNO) Nedir?

StakeWise is a liquid staking platform that gives you control over how your GNO is staked. Whether you are a beginner, an advanced DeFi user, a solo staker, or an organization that requires a bespoke staking solution, StakeWise will help you stake GNO on the best terms and get osGNO, a liquid staking token, to keep your stake liquid. No matter if you are staking in a Solo Vault or in a Vault Marketplace, you can mint osETH to make your stake liquid. You can also convert GNO for osGNO to start staking with one click.

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StakeWise Staked GNO (OSGNO) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

StakeWise Staked GNO (OSGNO) Token Ekonomisi

StakeWise Staked GNO (OSGNO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. OSGNO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

OSGNO Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 OSGNO / VND
3.481.737,65
1 OSGNO / AUD
A$202,4343
1 OSGNO / GBP
97,9094
1 OSGNO / EUR
112,4635
1 OSGNO / USD
$132,31
1 OSGNO / MYR
RM558,3482
1 OSGNO / TRY
5.378,4015
1 OSGNO / JPY
¥19.449,57
1 OSGNO / ARS
ARS$176.412,8923
1 OSGNO / RUB
10.584,8
1 OSGNO / INR
11.606,2332
1 OSGNO / IDR
Rp2.169.016,0464
1 OSGNO / KRW
183.254,6424
1 OSGNO / PHP
7.580,0399
1 OSGNO / EGP
￡E.6.410,4195
1 OSGNO / BRL
R$722,4126
1 OSGNO / CAD
C$181,2647
1 OSGNO / BDT
16.100,8039
1 OSGNO / NGN
202.308,6055
1 OSGNO / UAH
5.504,096
1 OSGNO / VES
Bs16.671,06
1 OSGNO / CLP
$129.002,25
1 OSGNO / PKR
Rs37.385,5136
1 OSGNO / KZT
71.095,4554
1 OSGNO / THB
฿4.278,9054
1 OSGNO / TWD
NT$3.957,3921
1 OSGNO / AED
د.إ485,5777
1 OSGNO / CHF
Fr105,848
1 OSGNO / HKD
HK$1.037,3104
1 OSGNO / MAD
.د.م1.201,3748
1 OSGNO / MXN
$2.463,6122
1 OSGNO / PLN
484,2546
1 OSGNO / RON
лв575,5485
1 OSGNO / SEK
kr1.271,4991
1 OSGNO / BGN
лв222,2808
1 OSGNO / HUF
Ft45.202,3884
1 OSGNO / CZK
2.789,0948
1 OSGNO / KWD
د.ك40,35455
1 OSGNO / ILS
452,5002