StakeWise Staked GNO Fiyatı (OSGNO)
StakeWise Staked GNO (OSGNO), şu anda 132,31 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. OSGNO / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, StakeWise Staked GNO / USD fiyat değişimi, $ +1,19.
Son 30 gün içerisinde, StakeWise Staked GNO / USD fiyat değişimi, $ +14,4437402290.
Son 60 gün içerisinde, StakeWise Staked GNO / USD fiyat değişimi, $ -2,3940436020.
Son 90 gün içerisinde, StakeWise Staked GNO / USD fiyat değişimi, $ +4,73046507743973.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +1,19
|+%0,91
|30 Gün
|$ +14,4437402290
|+%10,92
|60 Gün
|$ -2,3940436020
|-%1,80
|90 Gün
|$ +4,73046507743973
|+%3,71
En güncel StakeWise Staked GNO fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,25
+%0,91
-%7,31
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
StakeWise is a liquid staking platform that gives you control over how your GNO is staked. Whether you are a beginner, an advanced DeFi user, a solo staker, or an organization that requires a bespoke staking solution, StakeWise will help you stake GNO on the best terms and get osGNO, a liquid staking token, to keep your stake liquid. No matter if you are staking in a Solo Vault or in a Vault Marketplace, you can mint osETH to make your stake liquid. You can also convert GNO for osGNO to start staking with one click.
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|1 OSGNO / VND
₫3.481.737,65
|1 OSGNO / AUD
A$202,4343
|1 OSGNO / GBP
￡97,9094
|1 OSGNO / EUR
€112,4635
|1 OSGNO / USD
$132,31
|1 OSGNO / MYR
RM558,3482
|1 OSGNO / TRY
₺5.378,4015
|1 OSGNO / JPY
¥19.449,57
|1 OSGNO / ARS
ARS$176.412,8923
|1 OSGNO / RUB
₽10.584,8
|1 OSGNO / INR
₹11.606,2332
|1 OSGNO / IDR
Rp2.169.016,0464
|1 OSGNO / KRW
₩183.254,6424
|1 OSGNO / PHP
₱7.580,0399
|1 OSGNO / EGP
￡E.6.410,4195
|1 OSGNO / BRL
R$722,4126
|1 OSGNO / CAD
C$181,2647
|1 OSGNO / BDT
৳16.100,8039
|1 OSGNO / NGN
₦202.308,6055
|1 OSGNO / UAH
₴5.504,096
|1 OSGNO / VES
Bs16.671,06
|1 OSGNO / CLP
$129.002,25
|1 OSGNO / PKR
Rs37.385,5136
|1 OSGNO / KZT
₸71.095,4554
|1 OSGNO / THB
฿4.278,9054
|1 OSGNO / TWD
NT$3.957,3921
|1 OSGNO / AED
د.إ485,5777
|1 OSGNO / CHF
Fr105,848
|1 OSGNO / HKD
HK$1.037,3104
|1 OSGNO / MAD
.د.م1.201,3748
|1 OSGNO / MXN
$2.463,6122
|1 OSGNO / PLN
zł484,2546
|1 OSGNO / RON
лв575,5485
|1 OSGNO / SEK
kr1.271,4991
|1 OSGNO / BGN
лв222,2808
|1 OSGNO / HUF
Ft45.202,3884
|1 OSGNO / CZK
Kč2.789,0948
|1 OSGNO / KWD
د.ك40,35455
|1 OSGNO / ILS
₪452,5002