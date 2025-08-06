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Staking Compound ORAI Fiyatı (SCORAI)

Listelenmedi

Staking Compound ORAI (SCORAI) Canlı Fiyat Grafiği

$4.11
$4.11$4.11
-5.10%1D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Staking Compound ORAI (SCORAI) Fiyatı

Staking Compound ORAI (SCORAI), şu anda 4.11 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0.00 USD piyasa değerine sahiptir. SCORAI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Staking Compound ORAI Ana Piyasa Performansı:

$ 4.36K USD
24 saatlik işlem hacmi
-5.12%
Staking Compound ORAI 24 saatlik fiyat değişimi
0.00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Staking Compound ORAI (SCORAI) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Staking Compound ORAI / USD fiyat değişimi, $ -0.221949738254558.
Son 30 gün içerisinde, Staking Compound ORAI / USD fiyat değişimi, $ -1.1407531050.
Son 60 gün içerisinde, Staking Compound ORAI / USD fiyat değişimi, $ -0.3827589570.
Son 90 gün içerisinde, Staking Compound ORAI / USD fiyat değişimi, $ -1.359227953955137.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.221949738254558-5.12%
30 Gün$ -1.1407531050-27.75%
60 Gün$ -0.3827589570-9.31%
90 Gün$ -1.359227953955137-24.85%

Staking Compound ORAI (SCORAI) Fiyat Analizi

En güncel Staking Compound ORAI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 4.1
$ 4.1$ 4.1

$ 4.35
$ 4.35$ 4.35

$ 367.28
$ 367.28$ 367.28

--

-5.12%

-22.53%

Staking Compound ORAI (SCORAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 4.36K
$ 4.36K$ 4.36K

0.00
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Staking Compound ORAI (SCORAI) Nedir?

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Staking Compound ORAI (SCORAI) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Staking Compound ORAI (SCORAI) Token Ekonomisi

Staking Compound ORAI (SCORAI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SCORAI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

SCORAI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SCORAI / VND
108,154.65
1 SCORAI / AUD
A$6.2883
1 SCORAI / GBP
3.0825
1 SCORAI / EUR
3.5346
1 SCORAI / USD
$4.11
1 SCORAI / MYR
RM17.3442
1 SCORAI / TRY
167.1126
1 SCORAI / JPY
¥604.17
1 SCORAI / ARS
ARS$5,501.9748
1 SCORAI / RUB
330.1152
1 SCORAI / INR
360.4881
1 SCORAI / IDR
Rp67,377.0384
1 SCORAI / KRW
5,708.2968
1 SCORAI / PHP
236.3661
1 SCORAI / EGP
￡E.199.0062
1 SCORAI / BRL
R$22.605
1 SCORAI / CAD
C$5.6307
1 SCORAI / BDT
501.2145
1 SCORAI / NGN
6,284.3955
1 SCORAI / UAH
171.387
1 SCORAI / VES
Bs517.86
1 SCORAI / CLP
$3,970.26
1 SCORAI / PKR
Rs1,164.2808
1 SCORAI / KZT
2,210.8512
1 SCORAI / THB
฿133.0407
1 SCORAI / TWD
NT$123.0123
1 SCORAI / AED
د.إ15.0837
1 SCORAI / CHF
Fr3.288
1 SCORAI / HKD
HK$32.2224
1 SCORAI / MAD
.د.م37.401
1 SCORAI / MXN
$76.857
1 SCORAI / PLN
15.1248
1 SCORAI / RON
лв17.9607
1 SCORAI / SEK
kr39.6204
1 SCORAI / BGN
лв6.9048
1 SCORAI / HUF
Ft1,410.8808
1 SCORAI / CZK
87.0087
1 SCORAI / KWD
د.ك1.25355
1 SCORAI / ILS
14.1795